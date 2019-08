Geschichte(n) rund um den Plochinger Hansenwein

× Erweitern Foto: Achim Mende „Weinbergtürmle“

Auf dem letzten verbliebenen, in den achtziger Jahren wieder neu angelegten Plochinger Weinberg im Plochinger Gewann Nothalde reifen derzeit Trollinger, Dornfelder, Kerner, Riesling und Veltliner. Wiederbelebt hat die Weinbautradition, die über viele Jahrhunderte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts den Ort geprägt hat, der „Verein zur Förderung des historischen Weinbaus in Plochingen e.V.“, dessen Mitglieder den Wengert bewirtschaften.

Auch heute erinnern noch zahlreiche Relikte im Stadtbild an die Zeit des großen Weinbaus in Plochingen. Darauf aufmerksam macht Stadtführer Rolf Ost alias der „Plochinger Wengerter“ bei der offenen Führung „Wengertertour durch das historische Plochingen“ am 01. September 2019 um 15 Uhr. Mit viel Charme und Leidenschaft erzählt er vom Wengertschütz und davon, wie der Plochinger Hansenwein zu seinem Namen kam. Natürlich dürfen die Teilnehmer der Führung auch einen Schluck desselbigen verkosten.

Eine Anmeldung für die Führung ist erforderlich und über die PlochingenInfo möglich. Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann die Führung bis drei Tage vorher abgesagt werden. Die Kosten für die neunzigminütige Führung betragen sieben Euro pro Person.

Die Wengertertour wird auch für interessierte Gruppen angeboten, die im Anschluss die Möglichkeit zu einer geselligen Weinprobe beim Weinbauverein haben. Informationen hierzu geben die Mitarbeiterinnen der PlochingenInfo oder sind im Internet unter www.plochingen.de/Stadtfuehrungen abrufbar.