Geschichten unter der Haube

Foto: KulturRegion Stuttgart/ Frank Kleinbach Unter der Haube Plochingen

Ob Gastarbeit, Erfindungen oder die erste Liebe: die KulturRegion Stuttgart begibt sich auf die Suche nach Geschichten. Und wo könnten diese besser erzählt werden als in einem Friseursalon? Im August ist der mobile Salon zu Gast in Plochingen.

Jedes Land, jede Region und auch jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. manche sind lustig, manche traurig, manche stimmen nachdenklich. Geschichten umgeben uns, wo wir gehen und stehen. Sie beeinflussen unser Leben, schaffen Vorbilder oder haben abschreckende Wirkung. Über Geschichten lernen wir unsere Mitmenschen und Nachbarn kennen und erfahren, was sie bewegt und welchen Geschichten ihr Leben geprägt haben. Geschichten erzählen etwas über die Menschen.

Um diese Geschichten ausfindig zu machen, hat die KulturRegion Stuttgart ein ganz besonderes Projekt gestartet: von Juni bis Oktober reist ein mobiler Friseursalon, der „Pop-up-Salon“, durch die Region Stuttgart und macht in insgesamt 23 Städten und Gemeinden Halt. Der mobile Raum – eigentlich ein umgerüsteter Bauwagen – ist nicht nur wie ein Friseursalon eingerichtet, sondern versprüht auch ein entsprechendes Flair. Und wie im Friseursalon gibt es auch hier allerlei interessante Geschichten zu hören – in diesem Fall von den Friseurhauben selbst. Diese wurden technisch so umfunktioniert, dass sie Geschichten zum Hören einspielen. Drei Stuttgarter Autoren – Jonas Bolle, Simon Kubat und Christian Müller – haben die Geschichten in vielen Gesprächen mit Bewohnern der Region gesammelt und literarisch aufbereitet. Der inhaltlich rote Faden verläuft rund um die Themen Liebe, Paradies und Arbeit – eben jene Bereiche des menschlichen Lebens, in denen sich viele prägnante Geschichten ereignen. Die Salonbesucher sind eingeladen, unter der Haube Platz zu nehmen und die sich diese unbekannten Geschichten aus der Region erzählen zu lassen.

Ort des gesellschaftlichen Austauschs

Der mobile Salon soll jedoch nicht nur zum Zuhören, sondern als öffentlicher Raum vor allem auch zum Dialog anregen. So ist im Salon jeder eingeladen, hier mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und eigene Geschichten zu erzählen. So wird der Salon zum Treffpunkt und Ort der Begegnung mitten im öffentlichen Leben der Stadt.

Der Pop-up-Salon macht in Plochingen Station

Auf Einladung des Kulturamtes macht der Pop-up-Salon im August auch in Plochingen Station. Mitten in der Marktstraße, direkt vor der PlochingenInfo, kann man zu folgenden Zeiten den Geschichten lauschen:

Donnerstag, 15. August 10 – 17 Uhr, Freitag, 16. August 9 – 16 Uhr, Samstag, 17. August 10 – 13 Uhr