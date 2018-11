Glänzender Advent auf dem Weihnachtsmarkt in Reutlingen

× Erweitern Weihnachtsmarkt Reutlingen 18

Der Reutlinger Weihnachtsmarkt glänzt mit glitzerndem Baumschmuck, Aktivitäten auf der Eislaufbahn, Live-Musik auf zwei Bühnen, einem Kinderprogramm mit Märchen-Erzählungen in der Pfadfinderjurte und Stockbrotbacken am offenen Feuer. Der Nikolaus kommt ab dem 1. Dezember täglich um 16.30 Uhr mit Geschichten und Geschenken vorbei. In 100 weihnachtlich geschmückten Häuschen an der Marienkirche, auf dem Weibermarkt, in der Fußgängerzone der Oberen Wilhelmstraße und auf dem Albtorplatz präsentieren Kunsthandwerker, Händler und Gastronomen ihre Waren und machen Appetit auf Weihnachten. Natürlich kann auf dem Reutlinger Weihnachtsmarkt auch die Weihnachtskrippe bewundert werden. In beheizten Hütten können viele kulinarische Köstlichkeiten genossen werden. So macht der Advent richtig Spaß.

Reutlinger Weihnachtsmarkt

Mi. 28. November bis Sa. 22. Dezember, Mo. bis Sa. von 10.30 bis 20.30 Uhr, So. von 11 bis 20 Uhr, Innenstadt Reutlingen

www.weihnachtsmarkt-reutlingen.de