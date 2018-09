Grimms Märchenwelt

× Erweitern RTS, Schöbel

Mit Klassikern der Gebrüder Grimm wartet der Rothenburger Märchenzauber in diesem Jahr auf: Diverse Märchenfiguren treffen sich bei Stadtführungen, Theaterstücken, Lesungen, Märchenbummel und klassischen Konzerten vom 2. bis 11. November.

Höhepunkte sind in diesem Jahr das Konzert der Kammerphilharmonie St. Petersburg am 9.11. sowie die schauspielerische Lesung »Grimm³: Die Geschichte der Gebrüder Grimm von und mit Markus Grimm« am 2.11. Die Kammerphilharmonie interpretiert Meisterwerke klassischer Musik auf kindgerechte Art – mit Kompositionen von Tschaikowski, Johann Strauss oder Cesar Cui. An ein erwachsenes Publikum richtet sich Markus Grimm, er portraitiert seine Namensvettern ganz persönlich: als Menschen mit alltäglichen Sorgen und großen Plänen. Ein kindgerechtes Erlebnis und echten Dauerbrenner stellen die kostenfreien Märchenverführungen dar, die täglich (bis auf den 3.11.) durch die Tauberstadt führen. Das beginnt mit dem »Rumpelstilzchen« Nico Seifert, das am Freitag zum Auftakt sein Unwesen treibt. »Es war einmal…« beginnt Claudia Brand sicherlich ihre sonntäglichen Familienführungen, die vom Marktplatz durch die Stadt führen. Am 5.11. gehen Günter und Düsel vom Marktplatz aus auf ihre jährliche Märchentour. Die beiden Esel sind bei Kindern der Renner, Heike Maltz liest beim Gang durch Rothenburg die dazu passenden Erzählungen. Am Dienstag berichtet Pfarrer Oliver Gußmann in der Franziskanerkirche vom »Wasser des Lebens« – ein mystisches Erlebnis für Erwachsene. Ebenfalls an Erwachsene richtet sich das etwas grausige Stück »Der Meisterdieb« von Florian Huggenberger. In »Frau Holle – neu aufgeschüttelt« bringen Schüler des Rothenburger Reichsstadt-Gymnaisums die Erzählung in die Gegenwart. Die Erzähltheater »Tischlein deck dich…« und »Der Froschkönig« für Kinder ab fünf Jahren warten am 3. und am 7.11. auf die Besucher – und zwar japanisch angehaucht: Kamishibai nennt sich jene Form des Theaters, das mit Papierfiguren die Geschichte nachstellt. Wer neben dem Geschichten hören auch noch selbst aktiv werden will, ist bei »Monstera, Königin im Kürbisland« und »Missmut und Wohlgemut«, bei »Sterntaler« sowie bei Allegra Schokolade »Märchen und Schokolade« genau richtig – basteln, backen und naschen stehen hier im Fokus.

Unterhaltung für Erwachsene bieten die Rothenburger Hans-Sachs-Spieler mit ihren Märchenhaften Schwänken sowie das Hotel Eisenhut mit dem Pianoabend »Verträumte Melodien«.

Programm

2. November

17.30 Uhr, Rathausportal »Rumpelstilzchen«

20 Uhr, Städtischer Musiksaal »Grimm³: Die Geschichte der Gebrüder Grimm von und mit Markus Grimm« (Karten vorab reservieren)

3. November

16 Uhr, Stadtbücherei »Tischlein deck dich...«

4. November

11 Uhr, Hegereiterhaus »Monstera, Königin im Kürbisland«

15 Uhr, Georgsbrunnen »Es war einmal...«

17.30 Uhr, Rathausportal »Ein Grimm-Märchen«

5. November

17.30 Uhr, ab Rathausportal

Eselspaziergang mit Märchen

6. November

17.30 Uhr, ab Rathausportal

»Das Wasser des Lebens«

7. November

15.30 Uhr, Stadtbücherei »Der Froschkönig«

17.30 Uhr, ab Rathausportal »Der Meisterdieb«

8. November

17 Uhr, Bäckerei Striffler »Sterntaler«

17.30 Uhr, ab Rathausportal »Rumpelstilzchen«

9. November

10 Uhr, Städtischer Musiksaal

»Frau Holle - neu aufgeschüttelt.«

19 Uhr, KunstKulturKorn Konzert der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg (Karten vorab reservieren)

20 Uhr, Theater am Burgtor Die Rothenburger Hans-Sachs-Spieler

10. November

17.30 Uhr, ab Marktplatz »Frau Holle – neu aufgeschüttelt.«

18.30-22 Uhr, Hotel Eisenhut Verträumte Melodien

11. November

11 Uhr, Hegereiterhaus »Missmut und Wohlgemut«

15 Uhr, Georgsbrunnen »Es war einmal ...«

16 Uhr, Städtischer Musiksaal Märchen und Musik