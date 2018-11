Hüttengaudi auf den Fildern: Im WinterdörfLE die kalte Jahreszeit einläuten

× Erweitern Bildquelle Schwabengarten/Daniel Finke Winterdörfle Hüttengaudi auf den Fildern: Der beliebte Biergarten der Region verwandelt sich ab dem 16.11. in ein WinterdörfLE.

Ab heute verwandelt sich der Schwabengarten, der beliebte Biergarten der Region, für rund 10 Wochen in ein kuscheliges WinterdörfLE. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung probten die Familienbrauerei Dinkelacker, Inhaber des Schwabengartens, und die Betreiber Juan und David Blanco del Rio mit Freunden und Partnern den Echtbetrieb. Anlässlich des Ereignisses wurden zudem Spenden für ein Kinderkrankenhaus in der ukrainischen Partnerstadt Poltawa gesammelt. Die komplette Spendensumme in Höhe von 4.000 Euro wird zeitnah an Leinfeldens Bürgermeister Dr. Carl-Gustav Kalbfell sowie einen Vertreter von der Organisation LEPO übergeben.

Mit einem traditionell geschmückten Pferdegespann der Familienbrauerei Dinkelacker, musikalischer Umrahmung und vielen weiteren attraktiven Programmpunkten startet der Schwabengarten mit dem Eventformat WinterdörfLE am Freitag, 16. November ab 16 Uhr in eine beschauliche Wintersaison. Für einen erfolgreichen Saisonauftakt kamen zahlreiche Gäste der Einladung zur Generalprobe am Vorabend nach. Bei hausgemachten und vorweihnachtlichen Köstlichkeiten, wie etwa dem Schwaben Bräu Weihnachtsbier, wurde viel gelacht, geredet und gespendet. „Für die kostenfreie Bewirtung wünschten wir uns eine Spende für das Kinderkrankenhaus im ukrainischen Poltawa – der Partnerstadt von Leinfelden-Echterdingen“, erklärt David Blanco del Rio. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 3.515 Euro kamen im Rahmen der Veranstaltung zusammen. Die Brüder Blanco del Rio haben den Betrag auf 4.000 Euro aufgerundet. „Wir sind von der Spendensumme überwältigt und freuen uns, dass wir – gerade zu dieser besinnlichen Zeit – vielen Kindern etwas Gutes tun können“, freut sich Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker.

× Erweitern Bildquelle Schwabengarten/Daniel Finke Winterdörfle Für einen erfolgreichen Saisonauftakt kamen zahlreiche Gäste der Einladung zur Generalprobe am Vorabend nach.

WinterdörfLE – Hüttengaudi auf den Fildern

Vom 16. November 2018 bis zum 27. Januar 2019 öffnet das WinterdörfLE seine Türen und hat für Groß und Klein einige Highlights parat: Beim Eisstockschießen, der traditionelleren Form von Curling, können die Gäste ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Aber auch Musik sowie viele leckere vorweihnachtliche Getränke und Speisen versetzen die Besucher in Adventsstimmung. Zudem gibt es ab Dezember einen Christbaum-Verkauf, der das stimmungsvolle Ambiente zusätzlich unterstreicht. Die besondere Atmosphäre des WinterdörfLE können die Gäste bei einem exklusiven Weihnachtsbier von Schwaben Bräu auf sich wirken lassen.

Die ganz besondere Partylocation

Von Mittwoch bis Sonntag verwandelt sich das WinterdörfLE in eine einmalige Hüttengaudi für Partygäste: Live-Musik und DJs sorgen für eine grandiose Stimmung. Auch für Weihnachtsfeiern oder andere exklusive Veranstaltungen ist das WinterdörfLE im Schwabengarten der perfekte Ort. „Unternehmen und Partner können für ihre Veranstaltungen unsere Räumlichkeiten buchen. Diese halten wir extra dafür montags und dienstags frei. Wir ziehen hier alle an einem Strang, dass die Events, wie Weihnachtsfeiern, zu einem einmaligen Erlebnis werden“, freut sich David Blanco del Rio. Reservierungen können schon jetzt unter https://schwabengarten.com/reservierung.html vorgenommen werden.

Weitere Informationen zum WinterdörfLE im Schwabengarten:

- Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag von 16 – 24 Uhr, sonntags von 14 – 21 Uhr

- Montag und Dienstag buchbar für geschlossene Gesellschaften

- Über die Weihnachtsfeiertage sowie Silvester/Neujahr bleibt das WinterdörfLE geschlossen