Cave 61 Heilbronn

Die Sommerpause ist vorbei und mit Volldampf gehts in neue Herbst / Winter-Saison. Auftakt für die kommenden Veranstaltungen ist das Sommerfest am 5. September. Passend dazu spielt die CAVE Jubilee Band unter der

Leitung von Stefan Koschitzki in wechselnder Besetzung im Saal des alten Theaters. Bei gutem Wetter wird der Grill mit Gemüse- und Fleischgerichten angeheizt!

Ebene 3 Heilbronn

Fünf Musikenthusiasten, die Songs in ganz eigenem Sound interpretieren. Das erwartet die Besucher am 6. September in der ebene 3 im K3. Gespielt werden Klassiker aus den unterschiedlichsten Genres, von Groovy über Soft, Swingend und natürlich Jazz ist alles abgedeckt. »The Fabulous South Tunes« lassen dabei die Herzen der Musikliebhaber höher schlagen.

La Boom Leingarten

Mit dem »BIG RUSSIAN PROJECT« startet der Club in die neue Saison. Das größte Russian-Event in Süddeutschland feiert dabei sein vier

jähriges Jubiläum und bringt damit die angesagtesten DJs des russische Nachtlebens nach Leingarten. Mehr noch, man such die »russian queen of the night«! Wird eine der Besucherinnen mit Stil, Sexappeall und einem selbstbewussten Auftreten überzeugen können? Die Antwort gibts am 7. September im La Boom in Leingarten!

Mobilat Heilbronn

Vor lauter feiern merkt man garnicht, dass schon wieder ein Jahr vergangen ist - nun schon zum 3. Mal! Aus diesem Grund wird am 27. September gemeinsam angestoßen, zum Geburtstag von Hartgas Musik, aber auch auf das vierte digitale Release seit der Gründung des Mobilat-Labels Hartgas Musik. Erstmals wird das Event auf zwei Floors stattfinden, in welchen die Besucher mit Sounds der extraklasse versorgt werden. Ordentlich was auf die Ohren gibts von dem Berliner DJ und Produzent »Klangkuenstler«, der in den letzten drei Jahren zu einem der vielversprechendsten Techno-Künstler der deutschen Szene wurde. Sein Repertoire ist bekannt für einen starken, charakteristischen Klang, der jeden Tanzboden leicht in einen Zustand der Ekstase versetzen kann und seinem Zuhörer lange in Erinnerung bleibt.

Emma 23 Heilbonn

Elektronische Klänge und eine geheimnisvolle melancholische Atmosphären legt sich am 14. September über den Club in der Salzstraße. Die Band »Seelennacht« kommt endlich wieder in ihre Heimatregion und bringt zusammen mit »Bysmarque & Snowwhyte« die Menge zum toben. Die Zuhörer können sich dabei einer visionären Reise, tief ins innere Bewusstsein hingeben. Seelennacht: Elektronische Musik mit Tiefgang, gepaart mit einem Hauch dunkler Romantik, welche in Verbindung mit der unverkennbar charaktervollen Gesangsstimme von der ersten Sekunde an fasziniert.

Gartenlaube Heilbronn

Am 13. September lädt die Gartenlaube zur großen BeerPong Challenge in Heilbronn ein. Mit vorheriger Anmeldung ist ein Platz garantiert, Bier, Tische, Becher sowie Bälle sind dabei natürlich inklusive. Auch ohne Anmeldung ist man herzlich willkommen. Sollten am Abend noch Tunierplätze frei sein, gilt »first come, first served«.

Tanzpalast Bad Rappenau

Mit einem Eröffnungsball startet der Tanzpalast am 14. September in die neue Saison. Nach einem Sektempfang erwartet die Besucher unter anderem ein Buffet mit usbekische und russische Spezialitäten, die vom Koch-Team mit viel Liebe zubereitet werden. Für ordenlich Stimmung sorgen Eugenia-Art sowie DJ Stas, die auf zwei Floors in tollem Ambiente für die richtigen Bets sorgen.

Rockfabrik Bad Friedrichshall

Viele Songs mit Erfahrung und Spielfreude, dass präsentieren die vier Musiker von »Riven« am 21. September in der Rockfabrik bei Bad Friedrichshall. Die durchweg selbstgeschriebenen Songs werden vor allem durch kernigen Hardrock dominiert, der auch an diesem Abend die Fabrik erschüttern wird.

Pfläumli Heilbronn

Die Band »Soul Effect« gibt sich am 21. September live im Pfläumli die Ehre. Auf dem Program steht eine kernige Mischung aus Rock, Soul, Pop, Disco, Motown und Funk, Musik für Hüfte, Bauch und Verstand. Im Gepäck hat die Band vor allem eigenen Stücke, selten mal einen Coversong.

MORITZ Oktoberfest

Am 11. und 12. sowie am 18. und 19. Oktober startet in Ellhofen das MORITZ-Oktoberfest mit Live-Bands im Festzelt und dem Party-Stadl. Auf dem Programm stehen unter anderem die Bavarian Gang, die Firma Holunder sowie die Wasenrocker. Im Partystadl sorgen die DJs Steve XL, Stefan Wittmann, Double D und Richie de Bell für tolle Beats.