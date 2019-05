Heilbronner Abendmarkt jeden Donnerstag bis 25. Juli

× Erweitern HMG/Ulla Kuhnle

Am 16. Mai, findet der dritte Heilbronner Abendmarkt in diesem Jahr statt. Von 16 bis 21 Uhr kann die lockere Atmosphäre in der Innenstadt genossen werden. Geboten werden Marktprodukte, Streetfood, regionale Weine und natürlich Live-Musik.

Ein Mix aus Marktständen, Gastronomieangeboten und Livemusik macht den Donnerstagabend wieder zu dem Tag, an dem das Verweilen in der Innenstadt zum besonderen Genuss wird. Mit dabei sind ab 16 Uhr der nagelneue Food-Truck von »Delish Dream« mit deutsch-iranischen Spezialitäten. Der ehemalige Polizist Philipp Kälberer, der zusammen mit dem aus dem Iran geflüchteten Alireza Shirvani bereits mit dem Gastrogründerpreis ausgezeichnet wurde, bietet vegetarische Falafel, delikate Hacksteaks und vegetarische Kichererbsen-Bällchen nach Omas Rezept. Und wer es traditionell mag, für den hält die Waldhornschenke eine klassische Bratwurst & Co. vor.

Die Jungwinzerinitiative Wein.Im.Puls ist an diesem Donnerstagabend vertreten durch das Weingut Albrecht-Gurrath aus Heilbronn und das Weingut Berthold aus Neckarsulm. Die Sortimente reichen von den typischen württembergischen Rebsorten Trollinger, Lemberger, Schwarzriesling, Riesling, Kerner, Grauburgunder, Chardonny, Sauvignon Blanc, Muskateller bis hin zu den etablierten Weinsberger Neuzüchtungen wie Acolon, Dornfelder, Cabernet Cubin und Cabernet Dorsa. Namen wie »Lautstark« oder »Glockengießer« bieten Basis zum Fachsimpeln mit den Wengertern, die persönlich vor Ort sind. Um die musikalische Begleitung der Veranstaltung kümmert sich das Heidelberger Duo Sven Herberger und Matthias Wegner.