Heilbronner Volksfest mit Buga-Anschluss

Gut gelaunt präsentierten die Beteiligten das Programm des Heilbronner Volksfestes auf der Buga: v.l.n.r. Hanspeter Faas, Polizeioberrat Nürnberger, der den Festbesuchern bescheinigte, "ganz besonders friedlich" zu sein, Steffen Schoch und Haller Löwenbräu-Geschäftsführer Peter Theilacker

Das diesjährige Heilbronner Volksfest bietet wieder eine bunte Erlebniswelt für Alt und Jung. Das Besondere diesmal: Es gibt Spezial-Angebote für Buga-Besucher und Buga-Dauerkarten-Besitzer.

Der perfekte Tag

"Erst den Tag auf der Buga verbringen, dann abends zum Volksfest gehen und im Festzelt einkehren." So lautet die Empfehlung von Steffen Schoch für einen "perfekten Tag". Der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH betonte: "Das kann man nur in Heilbronn erleben."

Wie man dabei sogar noch sparen kann, erklärte dann bei der Vorstellung des diesjährigen Volksfest-Programms Göckelesmaier-Chef Karl Josef Maier: "Wer ein Buga-Tagesticket oder eine Dauerkarte vorlegen kann, bekommt an jedem Volksfest-Tag ab 15 Uhr eine Maß Bier und ein halbes Göckele für zusammen nur 12 Euro statt für 15,80 Euro." Am besten komme man gleich zu mehreren, denn Gruppen ab 10 Personen erhielten ein Kombiticket.

Als Kombiticket gilt übrigens auch das Buga-Ticket - nämlich gleichzeitig für die kostenfreie Nutzung des ÖPNV in der HNV-Region.

Sinnvoll sparen

Wer schon bei der Buga war, der kann mit Bus und Bahn sparen. Besonders am 29. Juli von 15 bis 19 Uhr haben ÖPNV-Nutzer einen klaren Vorteil: Erst bequem mit Bus und Bahn zur Theresienwiese anreisen, kein Parkplatzstress, unbeschwertes Erfrischen mit dem "sehr süffigen, gut trinkbaren" Haller Löwenbräu Volksfestbier, Löwenbräu-Geschäftsführer Peter Theilacker gibt eine "Kein-schwerer-Kopf-Garantie" dazu - und dann noch einen Verzehr-Gutschein über 3 Euro fürs Festzelt gegen Vorlage des HNV-Tickets erhalten. So geht sinnvolles Sparen.

10 Cent mehr für die Maß und das halbe Göckele

Apropos Preise: Dass der trockene letzte Sommer sich tatsächlich auch auf die Festzelt-Preise auswirkt - wer hätte das gedacht? Lässt sich aber erklären: "Wir haben einen sehr guten Züchter im Elsaß, der auf Qualitätsfutter für die Göckeles achtet. Und das ist wegen der Hitze im letzten Jahr erheblich teurer geworden", begründete Göckelesmaier-Chef Karl Josef Maier die Preiserhöhung für das halbe Göckele um 10 Cent auf 8,70 Euro. Mittags (außer am Sonntag) und am "Göckelesmaier-Tag", am Montag, 29. Juli, gibt es das halbe Göckele allerdings für nur 6,70 Euro. Auch die Maß Haller Löwenbräu Volksfestbier ist dann von 8,70 auf 6,70 Euro reduziert.

OB Harry Mergel zapft das die erste Maß am 26. Juli, um 18 Uhr. Dann gibt zehn Tage lang ein buntes Programm, das besonders auch für Familien vieles anbietet, und natürlich die Fahrgeschäfts-Attraktionen - bis am Sonntag, 4. August, gegen 22.30 Uhr das Abschluss-Feuerwerk den Heilbronner Nachthimmel erleuchtet.

Besondere Verkehrssituation wegen der Buga

Eigentlich ist die Theresenwiese als Parkplatz für Buga-Besucher gut ausgelastet. So gab es tatsächlich Überlegungen, das Volksfest ausfallen zu lassen. Doch das wollte keiner, und man einigte sich auf eine verkürzte Auf- und Abbauzeit. Ersatzparkplätze stehen während der Volksfest-Zeit am Franken-Stadion und in den Parkhäusern der Innenstadt zur Verfügung - inklusive kostenlosem Shuttle-Service. Ein dickes Kompliment machte Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas bei der Gelegenheit den "vielen klugen Besuchern, die mit dem Rad zur Buga kommen".

Was er sich denn wünschen würde für das diesjährige Volksfest, wurde Göckelesmaier-Chef Karl Josef Maier gefragt. Antwort: "25 Grad statt 35 Grad!"