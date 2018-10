× Erweitern Weihnachtsmarkt Heilbronn

Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Heilbronner Innenstadt zur Adventszeit ab dem 27. November wieder in eine schimmernde Adventswelt. rund um das Rathaus und die Kilianskirche ist der Heilbronner Weihnachtsmarkt zu bewundern. Zu den besonderen Attraktionen zählen in diesem Jahr ein sieben Meter hoher Glühwein-Glockenturm auf dem Marktplatz, eine gemütliche Scheune auf dem Kiliansplatz und eine Almhütte. Auch das Kinderkarussel sowie die traditionelle Krippe dürfen natürlich nicht fehlen. Ein Flieger am Hafenmarkt und ein kleines Riesenrad in der Fleiner Straße sorgen auch vor dem heiligen Fest schon für glückliche Kinderaugen. Natürlich wird im Verlauf des Dezembers auch ein besonderes Programm angeboten, am 6. Dezember kommt zum Beispiel der Nikolaus.

Di. 27. November bis Sa. 22. Dezember Innenstadt, Heilbronn

www.heilbronn-tourist.de