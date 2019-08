Heilbronner Weindorf 2019

Zum 49. Mal sind Weinkenner und -genießer eingeladen, die Weinvielfalt der Region kennen und schmecken zu lernen. An elf Tagen präsentieren die Weingüter und Genossenschaften auf dem Heilbronner Weindorf die Trends und Geheimtipps des Jahres. Dazu wird erneut ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Angebot an regionalen Weinen vergrößert

In diesem Jahr wird das Angebot auf dem Heilbronner Weindorf entschieden erweitert: So stehen erstmals ökologisch angebaute Weine im Vordergrund des traditionellen Weinfestes, das seit 1971 jedes Jahr im September rings um das Heilbronner Rathaus gefeiert wird. Aus diesem Grund wird es dieses Mal einen ergänzenden Stand der Weindorfgemeinschaft »Ökologische Weingärtner Württemberg«, bestehend aus den Weingärtnern Stromberg-Zabergäu, den Lauffener Weingärtnern, dem Ökologischen Weingut Schäfer-Heinrich und dem Ökoweingut Stutz geben. An diesem Stand wird als Gastbetrieb auch das Schlossweingut Hohenbeilstein mit dabei sein. »Ökowein ist zur Zeit absolut im Trend und in aller Munde. Deshalb gehört das Thema zu einem Weinfest, das einen repräsentativen Querschnitt über das Angebot in der Region geben soll, definitiv dazu«, erklärt Robin Frank, Projektleiter Eventmanagement bei der Heilbronner Marketing GmbH.

Vielseitige Auswahl an Wein und Essen

Darüber hinaus gibt es über 380 Weißweine, Rotweine, Sekte und Seccos, dazu alkoholfreie Säfte und weitere Getränke, die an den attraktiv gestalteten Ständen probiert werden können. Die Auswahl reicht dabei vom Qualitätswein für zwei Euro das Zehntele bis zum im Barrique gereiften Tropfen für sechs Euro. Begleitet werden die Weine auch in diesem Jahr von einem breiten und qualitativ hochwertigen gastronomischen Angebot von Streetfood bis zu schwäbischen Klassikern.

Programm für Jedermann

Auf Bühnen im Rathausinnenhof, in der Rathausgasse, der Lohtorstraße und Am Kieselmarkt wird über die elf Tage lang für musikalische Untermalung von verschiedenen Künstlern gesorgt. Im letzten Jahr noch ein Versuch, jetzt ein fester Teil des Programmes: Die beiden Weindorf-Sonntage werden zu Familientagen mit einem vielseitigen, besonders auf die Kinder zugeschnittenes Programm. Auch an den Ständen wird es attraktive Familienangebote geben.

Am Mittwoch, 18. September, findet in Zusammenarbeit mit den Jam-Session-Profis Total Royal der Studententag statt mit ebenfalls speziellen Angeboten und einem ausgefeilten Musikprogramm. Neben Weinwanderungen am Wartberg, Stadtführungen zum Heilbronner Weindorf oder den täglichen Wengerter-Weinproben wird es erneut einen ganz besonderen Blick auf das Thema Wein geben: Das Geschmackserlebnis »Schokolade und Wein«. Chocolatier Eberhard Schell erklärt in seinem Seminar »Schokolade und Wein« am Samstag, 21. September, wie die beiden Komponenten am besten miteinander harmonieren.

»Über die Jahre ist das Heilbronner Weindorf zu einer bewährten, traditionellen Veranstaltung geworden«, so Frank über das Weinfest, das im nächsten Jahr bereits sein 50-jähriges Jubiläum feiern wird. Ein Grund für den Erfolg sei die Authentizität des Weindorfes: »Wir sind das Weinfest mit Herz. Hinter den Weinständen stehen die Winzer selbst mit ihren eigenen Produkten aus der Region. Das merkt man.« Die Bereitschaft, trotz der langen Tradition des Festes regelmäßig neue Wege zu gehen, habe sich ausgezahlt: So kamen im letzten Jahr rund 250.000 Besucher über 11 Tage. Robin Frank lacht: »Ich sage immer, wenn man auf dem Heilbronner Weindorf Freunde finden will, muss man einfach nur an Ort und Stelle stehen bleiben, denn irgendwann kommt jeder hier vorbei.« David Gerhold

Heilbronner Weindorf, Do. 12. September bis So. 22. September, Marktplatz Heilbronn www.heilbronner-weindorf.de