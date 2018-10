Hell beleuchteter Schlosspark Monrepos beim 6. Winterzauber

Drei Tage lang verwandelt sich der romantische Park vor dem Barockschloss Monrepos bis runter zum Monrepos See in eine stimmungsvolle edle Pagoden-Ausstellung mit Sternenglanz, der abends weit sichtbar leuchtet. Vom 9. bis 11. November zeigen dann regionale, nationale und internationale Aussteller und Manufakturen eine Auswahl schöner Dinge, die das eigene Interieur und den Gabentisch bereichern. Stilvoll illuminiert entsteht hier eine glitzernde Weihnachtswunderwelt. Gegenüber dem Schloss Monrepos steht das beheizte Gemeinschaftszelt, das dieses Jahr erweitert wird.

Als Erstaussteller zeigt Kessler & Söhne aus Stuttgart fantastische Feuersäulen und Feuerstellen in unterschiedlichen Ausführungen sowie ausgefallene Gartenelemente. Verweilend in einer Lounge können die Besucher die Produkte in Ruhe bestaunen. Bei Girse-Design aus Detmold werden exklusive Grill-Kamine und Grilltische präsentiert. Neben winterlicher Floristik und Sukkulenten, weihnachtlichen Kränzen und Gestecken, gibt es bei einigen Manufakturen Exklusives zu entdecken. Darunter die bekannte Traditions-Schuhmacherei ADE aus Pforzheim. Hier gibt es handgearbeitete rahmen-genähte Schuhe für die Dame und den Herren als auch Herrengürtel und Hosenträger. Neben Stolen, Schals und Ponchos aus Cashmere, Designer-Handtaschen, edlen Parfums und Naturkosmetik sowie handgefertigtem Juwelenschmuck für die Dame, gibt es edle Country-Bekleidung von WF Country für Ladies und Gentlemen.

Der Duft von frisch gemachten Baumkuchen und Striezel dringt in die Nase auf dem Weg entlang der schönen Alleen runter zum Monrepos See. Finefood wie Nüsse aus aller Welt, Nougatvariationen, Mandelgebäck, Gewürze und Edel-Tees sowie kräftige Berg-almkäse, Edelbrände, Liköre und Öle können probiert und erstanden werden. Der Winterzauber Monrepos steht für ein Shopping-Erlebnis mit allen Sinnen. Auch das Weingut Herzog von Württemberg bietet Verkostungen von edlen Gewächsen in der Pagode an und lädt zu Führungen durch das benachbarte Weingut ein. Das eigens für den Winterzauber geöffnete Monrepos Schloss kann mit seinem schönen Kuppelsaal und Blauen Saal besichtigt werden. Dort können Schmuckunikate, Modeaccessoires und ausgefallene Produkte entdeckt werden.

„Anfangs war der Winterzauber Monrepos „nur“ das spätherbstliche Gegenstück zur hochsommerlichen HOME & GARDEN auf der Domäne Monrepos. Mittlerweile ist das Event zu einem Besuchermagnet im vorweihnachtlichen Terminkalender geworden – mit einem ganz eigenen Ausstellerprofil, der abendlichen Beleuchtung und eben auch mit einer ganz besonderen Stimmung“, meint Martin Schmidt, Geschäftsführer der HOME & GARDEN EVENT GmbH. „Es bietet sich hier geradezu an, sowohl im beheizten Indoorbereich als auch in der Freiluft-Kulisse, tolle Ideen für Geschenke für seine Liebsten zu finden und zu erstehen, in Ruhe seine Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Gerade der Winterzauber dient als Ideenschmiede für ganz individuelle und handgemachte Produkte. Für die dunkle Jahreszeit findet man hier Deko für die eigenen vier Wände. Alle Themen rund um Form, Design & Kreatives finden hier eine optimale Plattform. Wir sprechen mit diesem Konzept sehr viele Besucher und mittlerweile Fans an“, sagt Schmidt stolz.

Das winterliche Catering mit feinen Gaumengenüssen übernimmt das renommierte Team vom Schlosshotel Monrepos. Das anspruchsvolle Rahmenprogramm unter anderem mit Kinderbetreuung macht den Winterzauber Monrepos zu einem ganz ausgefallenen, vorweihnachtlichen Erlebnis-Event.

Geöffnet ist der Winterzauber auf Schloss Monrepos Freitag und Samstag (9. und 10. November) täglich von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag (11. November) von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt neun Euro, ermäßigt sieben Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Ausreichender Parkraum ist in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgeländes vor-handen. Durch die S-Bahn-Anbindung ist der Schlosspark Monrepos für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs gut erreichbar.

Weitere Infos sowie Impressionen sind unter www.winterzauber-messe.de zu finden.