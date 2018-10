Herbstball in der Harmonie

× Erweitern Herbtsball

Am Samstag, 20. Oktober, veranstaltet die ADTV Tanzschule Vö ihren Herbstball in der Heilbronner Harmonie und anschließend ab 1.30 Uhr die legendäre Vö-Nachballparty. Tänzer aus Heilbronn und der Region sind herzlich aufgefordert mitzufeiern. Ein tanzreicher Ball für Jung und Alt, bei dem die Generationen gemeinsam den Abschlussball feiern. die Jugendlichen haben fleißig trainiert, ein Umgangsformenseminar besucht und fiebern jetzt ihrem ersten großen Ball entgegen. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Band »Sunshine & Fun« und für das leibliche Wohl die Küffner Gastronomie. Die Tanzschule Vö präsentiert Shows aus den Bereichen Stepptanz und Lateinamerikatische Tänze (als Einzeltanz und als Showformation). Die neuen Jugendkurse beginnen am 19. Oktober.

Herbstball der ADTV Tanzschule Vö, Sa. 20. Oktober, Harmonie, Heilbronn

www.ts-voe.de