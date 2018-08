Endlich ist es wieder so weit. Am ersten Septemberwochenende findet das traditionelle Hochdorfer Hopfenfest in der Hochdorfer Kronenbrauerei statt.

Als Familienbrauerei in der 12. Generation ist die Brauerei fest in der Region verwurzelt und braut mit Leidenschaft. Und diese Leidenschaft überzeugt, denn für ihre Produkte erhielt die Brauerei 2017 bereits zum fünften Mal den Bundesehrenpreis. Die hohe Qualität des Bieres garantiert die Brauerei durch eine einzigartige Kombination von traditionellen Brauverfahren und modernster Technik. Für alle, die immer schon einmal hinter die Kulissen schauen und herausfinden wollen, wie eigentlich der perfekte Hochdorfer Biergeschmack entsteht, ist das Hopfenfest also genau die richtige Anlaufstelle. Aber natürlich wird an den beiden Festtagen noch viel mehr geboten.

Das Erfolgskonzept des letzten Jahres soll dabei auch in diesem Jahr zum Zuge kommen. Im großen Festzelt auf dem Hochdorfer Brauereigelände wird am Samstag, den 1. September, die Oldie- und Partynacht gefeiert. Ab 18.30 Uhr sorgen die Live-Bands »Stoned« und »The Beatles Revival Band« für beste Stimmung durch ihren unvergleichlichen Mix aus Popklassikern und Oldies.

Am Sonntag stehen dann vor allem die kleinen Gäste im Fokus, die ab 11.30 Uhr beim Tag der offenen Tür die Brauerei ausführlich erkunden können. Dazu gibt es auch in diesem Jahr ein buntes Programm mit Kinderschminken, Kistenrutsche oder Kinder-Bungee. Aber Vorsicht für alle Spätstarter, im letzten Jahr war das Zelt dank einer überragenden Resonanz restlos voll. Früh da sein lohnt sich also. alh

Hochdorfer Hopfenfest,

Sa. 1. und So. 2. September, Sa. ab 18.30 Uhr, So. ab 11.30 Uhr in der Hochdorfer Kronenbrauerei

Rottweiler Straße 16-20, Nagold-Hochdorf,

www.hochdorfer.de