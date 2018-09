× Erweitern Home & Garden Salem

Die barocke Gartenanlage von Schloss Salem ist vom 6. bis 9. September zum 15. Mal Traumkulisse für die Garten- und Lifestyle-Messe HOME & GARDEN. In den typisch weißen Pagoden gibt es vieles zu entdecken, was das Leben in Haus und Garten schöner macht. Vor dem gotischen Kloster sind dann Rosen in leuchtenden, prächtigen Sommerfarben zu sehen, im Wasser der ausgestellten Whirlpools tanzen die Sonnenstrahlen und die Besucher können neben der Produktvielfalt auch umfangreiche Programmpunkte genießen.

Rund 110 namhafte Aussteller aus Deutschland und dem nahen Ausland zeigen neueste Trends auf. Auch regionale Anbieter repräsentieren den unvergleichlichen Charme der Bodensee-Region und der Voralpenlandschaft.

Das diesjährige Rahmenprogramm reicht von Vorträgen über ökologische und nachhaltige Ölherstellung an der Pagode der Waldhof Ölmanufaktur täglich um 13 Uhr bis hin zu exklusiven Verkostungen von Gin, Edelbränden, Rum und Whiskey bei der Familiendestillerie Edelbrände Senft am Freitag und Samstag jeweils um 14 Uhr. Beim Showgrillen der Familie Oehler kann dann am Wochenende 11.30 und 16 Uhr am Samstag sowie um 11.30 und 14 Uhr am Sonntag, der Big Green Egg bestaunt werden: Ein Keramikgrill, der keine Grillwünsche offen lässt. Selbstverständlich dürfen die Besucher in der Outdoorküche die Grillspezialitäten direkt probieren.

Am Stand von Garten Primus geht es um den edlen Buchsbaum und seine Pflege. Hier erfährt der Besucher am Samstag und Sonntag um 15 Uhr, wie man Schädlinge und Krankheiten bekämpft und zusätzlich bekommt er nützliche Tipps zum optimalen Schnitt.

Farbenfroh und bunt geht es bei der Live-Malerei von Lioba Siemers zu. In ihren großformatigen Bildern geht es um Natur- und Landschaftsmalerei. Eindrucksvoll arbeitet die Künstlerin, der man über die Schulter schauen kann, wenn ihre Kunstwerke entstehen.

Für einen Aufpreis von nur 3,00 Euro können die Gäste der HOME & GARDEN bei der Schlossführung auf eine interessante und faszinierende Zeitreise gehen. Die einstündige Reise durch das Münster und das Schloss Salem lohnt sich in jedem Fall. Nebenbei sind der barocke Hofgarten mit Labyrinthen, das einzigartige Brennereimuseum, der barocke Marstall sowie die historische Schmiede und nicht zuletzt das Weingut Markgraf von Baden zu entdecken.

Für die kulinarischen Höhepunkte in der Pause ist das „Schützenrestaurant Clemens Baader“ aus Donaueschingen mit deutscher Küche zuständig, zubereitet aus frischen und regionalen Zutaten. Bob Chisolm heißt der international bekannte Entertainer, der live am Keyboard täglich mit seiner Soulstimme begeistert. Hier gibt es Jazz-, Reggae- und Soulklänge vom Feinsten für die Ohren.

Damit die Besucher ein unbeschwertes und erholsames Flanier- und Shoppingerlebnis haben, wird wieder ein Depotservice eingerichtet, wo die Einkäufe bis zur Abholung zentral aufbewahrt werden.

Die HOME & GARDEN Salem ist Donnerstag bis Samstag (6. bis 8. September) täglich von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 9. September zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Wer zugleich das Kloster und das Schloss Salem bei einer Führung erkunden möchte, zahlt 15 Euro.

Ausreichender und ausgewiesener Parkraum (mehrere Parkplätze) ist in unmittelbarer Nähe der Schlossanlage vorhanden und im Eintrittspreis enthalten. Zusätzlich wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel – beispielsweise den ErlebnisBus von Schloss Salem zum Bahnhof Salem (Ortsteil Mimmenhausen) – zu nutzen.

Weitere Infos sowie Impressionen sind unter www.homeandgarden-net.de zu finden.