Der mittlerweile in 5 Städten etablierte Hootchie Cootchie Club startet am 3. November auch in Stuttgart. Seit 11 Jahren gibt es den Hootchie Cootchie Club. In Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und im Ruhrgebiet feiern die Gäste, die zu 80 % zwischen 30 und 55 Jahre jung sind, auf den monatlichen Parties.

Die DJs spielen neben modernen Sounds wie Vocal-House auch Soul Funk Classics aus den 70s/80s. Es sind keine öffentliche Veranstaltungen, denn nur angemeldete Mitglieder bekommen die Einladungen zu den Parties.

Anmelden kann man sich über die Website oder beim Veranstalter Siggi Brandt (siggi.brandt@hootchie-cootchie.de).

Nutze die Möglichkeit, dich zum Hootchie Cootchie Club anzumelden und sei dabei wenn es heißt: Lifestyle für Fortgeschrittene Niveauvoll Party feiern mit junggebliebenen stylishen Gästen.

Die nächste Party in Stuttgart wird am 3. November stattfinden.

Anmeldung und Infos zum Hootchie Cootchie Club findest Du unter: www.hootchie-cootchie.de