James Rizzi - The colors of my city Kinderferienprogramm

James Rizzi - The Colors of my City

Im Rahmen der Ausstellung beginnt am 20. Juli-2. September das James Rizzi Sommerferien-Programm 2018 für Kinder und Familien. James Rizzi - The colors of my city findet im Das K-Kultur- und Kongresszentrum in Kornwestheim statt.

Bei dem Somemrferien-Programm können Kinder in der extra dafür eingerichteten »James Rizzi Kinder-Werkstatt« ihren eigenen »James Rizzi« gestalten, Druck-Vorlagen ausmalen, gegen eine Materialkostenpauschale - James Rizzi Ordner ausmalen und an einem Malwettbewerb teilnehmen.

Die Ausstellung wird für Kinder und Jugendliche empfohlen. Die spezielle Kidsline ist geeignet fpr einen Ausstellungsbesuch in Begleitung eines Erwachsenen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.