Kessel-Festival in Stuttgart

»Der Kessel bekommt endlich sein eigenes Festival«, weckt Christian Doll (Geschäftsführer von C2 Concerts) als einer der Festival-Macher die Vorfreude auf das Kessel-Festival. Das neuartige Familienspektakel feiert am 1. und 2. Juni auf dem Cannstatter Wasen seine Premiere.

»Das, was wir am 1. und 2. Juni auf die Beine stellen, das gab es so noch nicht«, unterstreicht Doll die Fülle an Alleinstellungsmerkmalen, die das Kessel Festival auszeichnet. Im Kessel köchelt ein buntes Süppchen. Musik, Sport und Kultur im Einklang. Für Stuttgart, aus Stuttgart heraus. Abseits der Stuttgarter Hochkultur bereiten die Veranstalter und Partner des Kessel Festivals eine vielseitige Plattform für die gesamte Region. Durch die Vernetzung von Musik, Sport, Kultur und Nachhaltigkeit entsteht auf dem Wasen eine außergewöhnliche Kulisse für Besucher jeden Alters. Das Zielpublikum wird von Doll augenzwinkernd mit »von 0 bis 99 und gerne auch darüber hinaus« extrem breit umschrieben. Mindestens so breit, wie die Angebotspalette: Internationale Topstars der Musikszene wie Samy Deluxe oder Maximo Park auf der Hauptbühne, Newcomer auf der »Popbüro Stuttgart« Nachwuchs-Bühne, Sport- und Funsportbereiche zum Mitmachen und Zuschauen sowie ein interaktives Kinder- & Familienprogramm machen das Kessel Festival zu etwas Besonderem und noch nie Dagewesenem in Stuttgart. Vorbild für die Festival-Macher ist da eher »Das Fest« in Karlsruhe als klassische Musik-Festivals wie »Rock am Ring« oder das »Southside«-Festival. Schlagwörter wie die World Slackline Masters, Übermorgen Markt, Globetrotter Freiluftfestival, Stand Up Padling, ein Skateboard- und BMX Parcours oder Bag-Jump runden das Festivalprogramm ab.

Groß geschrieben wird beim Kessel-Festival auch das Thema Nachhaltigkeit – stellvertretend repräsentiert durch den Übermorgen Markt. Als Plattform für nachhaltigen Konsum soll er für einen Austausch zwischen den unterschiedlichen Akteuren und der Zivilgesellschaft sorgen. Über das Angebot von Konsumgütern hinaus, zeigen die Aussteller Möglichkeiten einer nachhaltigeren Lebensweise. Nachhaltigkeit zum Anfassen und Ausprobieren eben. Dafür zieht der Übermorgen Markt vom Stuttgarter Marienplatz erstmals auf den Cannstatter Wasen als fester Bestandteil des Kessel-Festivals. ame

Kessel Festival, Sa. 1. Juni und So. 2. Juni, 11 bis 23 Uhr, Cannstatter Wasen, Stuttgart

