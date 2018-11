Keyvent – der zuverlässige Partner in sachen Events

× Erweitern Keyvent

Keyvent, ein Start-Up aus Heilbronn, bietet seit Ende 2017 eine einfache und benutzerfreundliche Ticketplattform in einem mittlerweile immer unübersichtlicheren Markt an. Transparenz steht bei Keyvent an oberster Stelle. Knebelverträge sowie versteckte Kosten sind ein No-Go. Das Einstellen von Events jeglicher Art, seien es Konzerte, Musicals, Seminare oder Kochkurse, ist somit komplett kostenlos. Gebühren werden erst nach dem Verkauf eines Tickets verlangt. Ein weiteres Feature des Systems ist die Sitzplatzreservierung und die Detailgetreue Abbildung von Locations aller Art.

Die ersten Erfolge konnte Keyvent bereits mit Kinosälen und Musicals verbuchen. Das System erfordert zudem keine Hardware, da die Tickets per App mit dem Smartphone gescannt werden können. Darüber hinaus bietet Keyvent für jedes Event vollständige Webanalysen und Reports an. Laut einer Umfrage von »Statista« aus dem Jahr 2017 werden von über 95 Prozent der Befragten Informationen zu Events und Locations über das internet gefunden. Deshalb bietet Keyvent zusätzliche Leistungen wie Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung für die jeweiligen Events an.

Wer sein Event, von der privaten Geburtstagsfeier bis hin zu Festivals mit 100.000 Gästen, online stellen möchte, kann das Team von Keyvent jederzeit kontaktieren oder direkt in der Friedrich- Dürr-straße 64 in Heilbronn vorbeikommen.

