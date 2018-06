× Erweitern Foto: Tourismus & Events Ludwigsburg Ludwigsburg Kinderfest Royal

Das blühende Barock in Ludwigsburg ist seit Jahren ein absoluter Besuchermagnet. Jahr für Jahr strömen tausende Besucher aus aller Welt in das imposante Residenzschloss. Im Rahmen des 300-jährigen Jubiläums des Schlosses und der Stadt, feiert auch das »Kinderreich«, das Mitmach-Museum für die kleinen Gäste, seinen Geburtstag im großen Stil. Schon seit zehn Jahren verwandeln sich Kinder hier selbst in Prinzen und Prinzessinnen des 18. Jahrhunderts. Mit pompösen Reifröcken und schicken Westen dürfen die Kids in die Welt des Barocks eintauchen und das Hofleben mit allen Sinnen entdecken. Auf dem goldenen Thron können sie hautnah erleben, wie man sich als Herrscher fühlt und im seidenen Himmelbett vom Leben im Schloss träumen. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des »Kinderreichs« zieht das traditionelle Ludwigsburger Kinderfest dieses Jahr in die herrschaftliche Kulisse des Residenzschlosses.

× Erweitern Federico Maskottchen

»Kinderfest Royal« lautet der Name des diesjährigen Festes und der Titel ist Programm, denn der Innenhof des Schlosses verwandelt sich am Sonntag, den 8. Juli, in ein königliches Spieleparadies. Von 13 bis 18 Uhr öffnen sich die Tore des Schlosses und »Kinderreichs« und über 50 Vereine und Institutionen stellen tolle Sport-, Spiel-, und Bastelangebote zur Verfügung. Ganz im Sinne des königlichen Flairs, sind die Kinder eingeladen, selbst als Prinzen und Prinzessinnen zu kommen, denn viele Aktionen greifen das Thema »Schloss« auf. Jungs und Mädels können eigene Kronen basteln, venezianisch-royale Masken bemalen oder beim Froschkönig-Spiel den goldenen Ball angeln. Ein Highlight ist das Kindertheater und die Tanzshow, bei dem die kleinen Zuschauer/innen zum Mitmachen aufgerufen sind.

Nach all der Action werden allerdings auch die tapfersten Prinzen und Prinzessinnen einmal müde. Zum Entspannen können klein und groß durch den Sinnesgarten im Grufthof schlendern und den ereignisreichen Tag relaxed ausklingen lassen.