Kino und Konzerte unter freiem Himmel

× Erweitern Foto: Jens Hasler Esslinger Burg Open Air Kino

Die einmalige Kulisse verspricht ein ganz besonderes Kino-Erlebnis: der große Innenhof der Esslinger Burg, über den Dächern des mittelalterlichen Esslingens und nahe des Stadtzentrums gelegen, zählt zweifellos zu den schönsten und stimmungsvollsten Open-Air-Locations in der ganzen Region.

Jedes Jahr auf‘s Neue kommen Konoliebhaber beim Open-Air-Kino auf der Esslinger Burg auf ihre Kosten. Die Burg in Esslingen am Neckar bietet eine einmalige Kulisse für ganz besondere Filmmomente. Ob Blockbuster oder Filmjuwel – immer wieder wird ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Kino- und Musikprogramm auf die Beine gestellt. Und was gibt es Schöneres als bei einem Glas Wein die besondere Atmosphäre einer lauen Sommernacht zu genießen, der Musik zu lauschen und sich auf den Film zu freuen?

1993 wurde das Kino auf der Burg erstmals im Rahmen des Esslinger Kultursommers veranstaltet und hat sich in 20 Jahren zu einer weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Veranstaltung mit Kultcharakter entwickelt. Da ist einerseits der großartige Veranstaltungsort, der Innenhof der Esslinger Burg über den Dächern des mittelalterlichen Esslingens und nahe des Stadtzentrums gelegen, der zweifellos zu den schönsten, stimmungsvollsten und traditionsreichsten Open-Air-Locations in der ganzen Region zählt. Die große Wiese ist zur Hälfte mit bequemen Hochlehnern bestückt, während der restliche Platz dazu einlädt, die Filme liegend auf Isomatten oder Decken zu genießen.

Und da ist andererseits die sorgfältige Programmauswahl: Liebhaber des spektakulären (Hollywood-) Überwältigungskinos, Romantiker und Komödienfans kommen ebenso auf ihre Kosten wie diejenigen, die die leiseren Töne oder den subtileren Witz des (europäischen) Arthouse-Kinos bevorzugen. Dieser Mix wird abgeschmeckt mit aktuellen Kurzfilmen. Eingestimmt wird auf das Filmprogramm jeden Abend mit Live-Bands aus der Region, die das ganze Spektrum von Klassik, Soul, Funk, Folk, Jazz, Rock und Pop umfassen.

× Erweitern Foto: Harley Moon Chris de Burgh in Esslingen

Die Konzerte auf der Burg

Donnerstag, 19. Juli, 19 Uhr:

IN EXTREMO – Seit zwanzig Jahren sind die Mannen um den Sänger »Das letzte Einhorn« eine echte Institution in Sachen Mittelalterrock - was gäbe es da für eine passendere Open-Air-Kulisse als die Esslinger Burg?

Freitag, 20. Juli, 19 Uhr:

SEILER & SPEER – Die beiden österreichischen Durchstarter des Jahres lassen die Burgmauern wackeln!

Samstag, 21. Juli, 20 Uhr:

CHRIS DE BURGH – Der irische Sänger feiert seinen 70. Geburtstag mit ganz speziellen Solo-Konzerten - und das vor der wunderbaren Kulisse der Esslinger Burg, ein Konzertabend zum Vormerken!

Hier gibt es alle Infos zum Konzert- und zum Kino-Programm.