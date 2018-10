Konstruktiver Dialog mit Ökoweingütern

× Erweitern Bildquelle: Heilbronn Marketing/Jürgen Häffner Weindorf HN Studenten Gibt es beim „Fest der Feste“ bald noch mehr Weine von Ökoweingütern?

Die Ökoweingüter wünschen sich eine stärkere Beteiligung beim Heilbronner Weindorf. Wie das realisiert werden kann, war Gegenstand eines konstruktiven Gesprächs zwischen Oberbürgermeister Harry Mergel und Andreas Stutz, Vertreter der Bioweinproduzenten, am Montag, 8. Oktober im Rathaus.

„Wir hatten ein sehr konstruktives Gespräch in guter Atmosphäre“, fasst Oberbürgermeister Harry Mergel den Termin im Rathaus mit dem Vertreter der Ökoweingüter, Andreas Stutz, zusammen. Dieser hatte der Stadt im Vorfeld das Interesse der ECOVIN-Produzenten an einer stärkeren Einbindung in das Heilbronner Weindorf übermittelt.

„Es ist durchaus reizvoll, dem Ökowein auf dem Heilbronner Weindorf einen höheren Stellenwert einzuräumen“, erklärt Mergel. ECOVIN sei ein gefragtes Qualitätskriterium und eine stärkere Sichtbarkeit würde einen Mehrwert für das Weindorf bedeuten. „Denkbar wäre etwa ein Hinweis in der Preisliste oder eine Kennzeichnung der Stände, die Ökowein anbieten“, ergänzt Steffen Schoch von der veranstaltenden Heilbronn Marketing GmbH.

Den Ökoweingütern wurde im Ergebnis zusätzlich in Aussicht gestellt, dass sich der Aufsichtsrat der Heilbronn Marketing GmbH mit dem Thema befassen wird. Voraussetzung ist, dass nach der Absichtserklärung nun ein überzeugendes Konzept von den Bioweinproduzenten vorgelegt wird.

Das Weindorf ist das Fest der Feste in der ältesten Weinstadt Württembergs. Hier trifft sich alles und jeder. 360 unterschiedliche Weine der Weingüter und Genossenschaften zeigen die Qualität der hiesigen Weinwirtschaft.