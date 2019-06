Über Pfingsten wird es bunt in Schwäbisch Hall: Die Siederinnen und Sieder feiern vom 7. Juni bis 10. Juni ihr Kuchen- und Brunnenfest.

Der Festauftakt am Freitag (20 Uhr) findet in diesem Jahr in Sulzdorf statt. Am Samstag präsentieren die Spielgruppen Haalunkel und Haalgschrey (12 bis 18 Uhr) ein Lagerleben auf dem vorderen Teil des Grasbödele. Um 12.30 und 14.30 Uhr kann man der Gruppe Haalgschrey mit ihrer mittelalterlichen Musik zuhören. Die Spielgruppe Haalunkel führt um 13 Uhr und 15 Uhr mittelalterliche Trinkstubenszenen auf. Auf der historischen Münzpresse werden Gedenkmedaillen geprägt und die Siedeknechte produzieren in der Siedehütte hinter dem Hällisch-Fränkischen Museum echtes Haller Salz. Um 14.30 Uhr führt ein Haller Salzsieder die Besucherinnen und Besucher durch die historische Altstadt. Parallel findet die Stadtführung »Hall und das Salz« statt. Um 17 Uhr werden Missetäterinnen und Missetäter in den Sulferturm beim Haalplatz eingekerkert. Abends tritt der Große Siedershof (21.30 Uhr) mit Fackeltänzen und Salutschießen auf dem Marktplatz auf. Bei diesem historischen Programmpunkt wird auch der sagenumwobene Haalgeist seinen schaurigen Auftritt haben.

Am Pfingstsonntag gestalten die Sieder (9 Uhr) den ökumenischen Gottesdienst in St. Michael. Um 10.45 Uhr beginnt das historische Programm auf dem Marktplatz mit der Präsentation des Siederskuchen. Siederstänze werden aufgeführt und Kanonenschüsse dröhnen. Ein besonderer Spaß sind die nachgestellten mittelalterlichen Gerichtsszenen der Gruppe Haalunkel. Am Nachmittag werden (14.15 Uhr) die Jungsiederinnen und Jungsieder beim Marktbrunnen getauft. Der bedeutsamste historische Programmpunkt des Festes findet auf dem Grasbödele statt, bei dem in großen Siedepfannen Salz gesotten wird. Anschließend wird der historische Mühlenbrand mit der Rettung der Müllersfamilie aus der Stadtmühle nachgestellt. Um 17 Uhr führt erneut der Haller Salzsieder die Besucherinnen und Besucher durch die Stadt. Beim musikalischen Abschluss um 18 Uhr auf dem Marktplatz zeigen Kleiner und Großer Siedershof, dass sie bei aller Tradition auch moderne Musikstücke beherrschen.Am Pfingstmontag führt zum letzten Mal an diesem Wochenende um 10.30 Uhr der Haller Salzsieder durch die Stadt. Um 11.30 Uhr tanzt nochmals der Kleine Siedershof auf dem Grasbödele. Nachmittags bieten die Haalunkel und Haalgschrey ab 13.30 Uhr ein besonderes Stationentheater an. An sieben Stationen der Altstadt werden Alltagsszenen im mittelalterlichen Hall dargestellt. Zum Abschluss des Festes tanzt um 15 Uhr nochmals der Große Siedershof auf dem Grasbödele. Jeden Abend spielen Musikgruppen live auf dem bewirtschafteten Festplatz Unterwöhrd: Freitag »Danny Vox & Band«, Samstag die »Tets« und am Sonntag »Crossfire«. Nebenan sorgt auf dem Haalplatz ein großer Vergnügungspark für Spaß und Nervenkitzel.

Fr. 7. bis Mo. 10. Juni, Schwäbisch Hall

www.schwaebischhall.de