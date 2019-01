»Lasset die Spiele beginnen!«

× Erweitern Foto: HMG/Ulla Kühne Heilbronn Panorama

2019 wird ein besonderes Jahr für die junge Universitätsstadt Heilbronn. Der erste Höhepunkt ist die Eröffnung der neuen Experimenta am 31. März. Am 17. April öffnet dann die Bundesgartenschau ihre Türen. Die Heilbronn Marketing GmbH hat für Besucher und Einheimische einen bunten Strauß an Veranstaltungen gebündelt. Die Botschaft für 2019 ist klar und ist Motto zugleich: »Schau doch mal rein!«

Bei der gut besuchten Pressekonferenz zum Jahresauftakt gab Heilbronns Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) Harry Mergel sogleich die Devise aus: »Wir wollen uns und unsere Stadt in diesem besonderen Jahr fröhlich präsentieren.« Er verbinde damit die Hoffnung, die Wahrnehmung auf Heilbronn zu verbessern. Sein Stellvertreter im Aufsichtsrat und Vorsitzender der Stadtinitiative Heilbronn, Thomas Gauß, drückte es so aus: »Wenn ich Ortsfremden erkläre, wo ich wohne, würde ich den Beisatz ‚bei Stuttgart‘ gerne aus meinem Vokabular streichen.« Und zwar dauerhaft.

Steffen Schoch, HMG-Geschäftsführer, erläuterte das Konzept fürs BUGA-Jahr: »Wir werden die Stadt als bunte Bühne bespielen.« 25 Veranstaltungen, teils altbewährte wie Heilbronner Weindorf, Volksfest oder Klassik Open Air, aber auch ganz neue oder lange nicht dagewesene wie die Deutsche Betonkanuregatta, die nach vielen Jahren wieder auf dem Neckar in Heilbronn ausgetragen wird. Kleine Aktionen wechseln sich mit Großveranstaltungen ab, doch alles soll dem positiven Image der Stadt entsprechen. »Ein Rummelplatzimage brauchen wir so dringend wie eine dritte Schulter«, befand OB Harry Mergel.

Die Tourist Information in der Kaiserstraße wird während der sechs BUGA-Monate der Dreh- und Angelpunkt und erste Anlaufstelle für Bürger, Besucher und Touristen sein. Seit Mitte vergangenen Jahres wurden bereits 28.000 Dauerkarten verkauft, ein nicht geringer Anteil davon ging in der Vorweihnachtszeit über die Bühne. Für Steffen Schoch Anlass genug, seinem Team vor und hinter den Kulissen einen großen Dank für schier unermüdlichen Einsatz auszudrücken. Und das ist erst der Anfang. HMG und BUGA suchen daher temporär Mitarbeiter, die Teil dieses Jahrhundertprojekts werden wollen. Bei Interesse, aber auch bei allen anderen Fragen rund um Heilbronn kann man sich auf der neugestalteten Website der Stadt informieren. Um Bürgern und Besuchern noch optimaleren Service bieten zu können, präsentieren sich die Stadtverwaltung und die HMG erstmals mit einem gemeinsamen Internetauftritt. Die Struktur ist klar und übersichtlich und sämtliche Veranstaltungen sind schnell zu erreichen.

Die Weichen sind gestellt. Das Gros der Veranstaltungen steht. Jetzt muss noch der Verkehr in die richtigen Bahnen gelenkt werden, auch dafür gibt es ein eigenes Konzept. An den 173 BUGA-Tagen wird mit 2,2 Millionen Besuchern gerechnet. Etwa 13.000 Gäste werden an Normal- und 35.000 Besucher an Spitzentagen erwartet. Auf der Basis von Rechenmodellen und Erfahrungswerten ist danach an Normaltagen mit 2600 Pkw zu rechnen, das sind 50 Prozent aller Verkehrsmittel. An Spitzentagen wird mit 4300 Pkw kalkuliert – das ist ein Anteil von 37 Prozent, da Reisebusse, Bahn und der öffentliche Personennahverkehr an diesen Tagen mehr genutzt werden. Die Leistungsfähigkeit der städtischen Zufahrtsrouten wird laut Berthold Stückle, Leiter Projektmanagement und Betrieb bei der BUGA, nicht beeinträchtigt. Ausreichend Stellplätze – gegen fünf Euro Gebühr pro Fahrzeug – werden im Wohlgelegen und an der Theresienwiese angeboten, Erweiterungsflächen stehen bereit. Die Entfernungen überbrückt ein Bus-Shuttle mit barrierefreien Haltestellen. Ein Fußgängerleitsystem wird eingerichtet. Für Wohnmobile werden Plätze vorgehalten. An den drei Eingängen gibt es bewachte Fahrradparkplätze. Und ergänzend dazu wird es mit dem Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr (HNV) ein bereits verhandeltes Kombiticket geben.

Die BUGA kann also kommen. Oder, wie Steffen Schoch es dem olympischen Gedanken folgend formuliert hat: »Lasset die Spiele beginnen!« Simone Heiland

Ein Auszug aus dem Veranstaltungskalender:

250. Heilbronner Pferdemarkt

Den Auftakt im Veranstaltungsreigen macht traditionell der Pferdemarkt. Die Stadt Heilbronn feiert das Traditionsfest in diesem Jahr zum 250. Mal. Vom 23. bis 25. Februar verwandelt sich das Gelände rund um die Harmonie in einen Krämermarkt. Die frechen Sprüche der Marktschreier, der Vergnügungspark und natürlich die Pferdeprämierungen auf dem Gelände des Heilbronner Reitvereins machen die Veranstaltung aus. Zum Jubiläum warten auf die Besucher zahlreiche Highlights.

Sport

Für den Trollinger Marathon „Trolli“ gehen die mehr als 6000 Läufer in diesem Jahr am 5. Mai an den Start. Die Kinder- und Jugendläufe finden schon am Samstag, 4. Mai statt.

Beton schwimmt, und das schnell. Nach vielen Jahren werden am 28. und 29. Juni wieder Betonboote im Neckar zu Wasser gelassen. Die 17. Deutsche Betonkanu-Regatta findet 2019 in Heilbronn statt. Sie ist eine Mischung aus Beton- und Bootsbautechnik, sportlichem Wettkampf und vor allem viel Spaß. Die Teilnehmer kommen aus berufsbildenden Schulen, Fachhochschulen, Hochschulen und anderen Institutionen, an denen Betontechnik gelehrt wird. Die Idee einer bundesweiten Veranstaltung stammt ursprünglich aus den USA und wurde in Deutschland 1986 vom Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V. erstmals initiiert.

Sportlich zugehen wird auch es beim Landeskinderturnfest des Schwäbischen Turnerbunds vom 19. bis 21. Juli. Rund 4.000 Kids im Alter von sechs bis 15 Jahren werden in Heilbronner Schulen, Sportstätten, in der Harmonie und auf dem BUGA-Gelände um die Wette turnen.

Zusätzlicher verkaufsoffener Sonntag

Wegen der Bundesgartenschau wird es einen einen dritten verkaufsoffenen Sonntag geben. Zum Abschluss des Italienischen Markts, der ab dem 29. August wieder für vier Tage Italienisches Flair in die City bringt, öffnet am 1. September der Heilbronner Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr seine Ladentüren.

Zweite Auflage der Klavieraktion „spiel mich!“

In Heilbronn wird es dieses Jahr eine Neuauflage der Klavier-Aktion "spiel mich!" geben. Zwischen Juni und September werden bei der Aktion der Heilbronner Bürgerstiftung mindestens zehn Klaviere in der Stadt aufgestellt. Diese können von jedermann gespielt werden. Davor werden die Instrumente künstlerisch gestaltet. Premiere hatte „spiel mich!“ im Jahr 2017.

Regionaltag pro Region Heilbronn-Franken

Am 13. Juli findet in Heilbronn der Regionaltag der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken statt. Ziel der Regionaltage ist es, den Bürgern der Region Heilbronn-Franken die Vielfalt ihrer Heimatregion vor Augen zu führen, das Regionalbewusstsein zu stärken und das Zusammenwachsen der Region Heilbronn-Franken zu fördern.

Weihnachtsmarkt im Zeichen des Käthchens

Der Heilbronner Weihnachtsmarkt wird zum „Käthchen-Weihnachtsmarkt“. Neben weihnachtlichen „Käthchen-Produkten“, wie Christstollen oder Glühwein, „Käthchen-Weihnachtsschmuck“ und „Käthchen-Weihnachtsbeleuchtung“ wird es 2019 spezielle Aktionen rund um das Käthchen auch für die Kleinen geben.

Feste

Vom 30. Mai bis 2. Juni findet in Heilbronn das Chorfest des Schwäbischen Chorverbands statt. Über 10.000 Mitwirkende werden bei mehr als 300 Veranstaltungen, unter anderem auf dem Gelände der Bundesgartenschau, ihr Können unter Beweis stellen.

Ein weiteres musikalisches Highlight ist das Klassik Open Air vom 11. bis 13. Juli. An drei Tagen verwandeln sich die Innenstadt und das BUGA-Gelände in eine große Open Air Bühne. Höhepunkt ist das Konzert des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn am Samstag, 13. Juli.

Das Heilbronner Kinderfest im Wertwiesenpark (13. Juli) wird 2019 noch einmal um zusätzliche Angebote erweitert. Besonders für die Themen „gesunde Ernährung“ und „Technik erleben“ konnten weitere Partner gewonnen werden.

Das Heilbronner Weindorf findet vom 12. bis 22. September statt. In diesem Jahr werden zwei Weindorf-Stände neu ausgeschrieben.

Eine „Florale Achse“ verbindet das BUGA-Gelände mit der Innenstadt. Neben einzelnen Maßnahmen zur Begrünung der City, wie den „Grünmosaiken“ an ausgewählten Stellen, wird sie den Weg von der Bahnhofstraße in die Kaiserstraße sprichwörtlich zum Blühen bringen. Das Konzept des Grünflächenamtes der Stadt Heilbronn enthält dafür sechs unterschiedliche Module. So werden am Bahnhof ansprechend bepflanzte „Schiffskübel“ aufgestellt. Den Weg entlang der Bahnhof- und der Kaiserstraße werden bunt blühende Blumenkästen, Wimpelketten sowie imposante Blumenampeln säumen. An den Bäumen in der Kaiserstraße werden Riesen-Kunstblüten angebracht. Wer den Blick nach unten richtet, wird kleine Fische als Wegweiser, sogenanntes „Reverse Graffitti“, das mit einem Hochdruckreiniger auf dem Boden angebracht wird, entdecken.

Für das Jahr nach der Bundesgartenschau 2020 ist ein großes Interkulturelles Stadtfest am Neckar geplant. Das Konzept der Veranstaltung wird gerade erarbeitet.

