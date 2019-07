Lichtermeer in Schwäbisch Hall

× Erweitern Foto: Ufuk Arslan

Am Ende des Sommers feiert Schwäbisch Hall die Nacht der Nächte: der Stadtpark entlang des Kochers verwandelt sich am 24. August in ein einziges Lichtermeer.

Tolles Rahmenprogramm

Beim Sommernachtsfest in Schwäbisch Hall sorgen 25.000 Lichterbecher in fantasievollen Ornamenten und 2.500 bunte Lampions in den alten Bäumen für ein atemberaubendes Lichtermeer. Am Freitag, 23. August wird das Wochenende mit der Band »Crazy Zoo« musikalisch eröffnet. Der Samstag, 24. August, beginnt mit einer öffentlichen Altstadtführung um 14.30 Uhr. Abends stehen dann die eigentlichen Highlights auf dem Programm. Drei Live-Bands auf drei verschiedenen Bühnen, die unterschiedliche Musikrichtungen spielen, der Siedersfackeltanz, bezaubernde Blumenfeen der Tanzvilla aus Creglingen, verschiedene Lichtinstallationen, ein Poi Workshop zum Mitmachen und die Lasershows mit Musik – all dies macht den Reiz des Sommernachtsfestes aus. Ab 20 Uhr spielt »Me and the Heat« auf dem Festplatz Unterwöhrd einen Party-Hit nach dem anderen. »Riddim Pose« präsentiert auf der mittleren Bühne karibische Musik auf höchstem Niveau, während die Band »Impulse Eve« auf der hinteren Bühne bei der Taubenhauinsel dem Publikum einheizen werden. Auf dem Unterwöhrd und in den Ackeranlagen verwöhnt die regionale Gastronomie die Besucherinnen und Besucher mit einem vielfältigen Angebot. Ausklang ist am Sonntag, den 25. August ab 11 Uhr. Auf dem Unterwöhrd spielt dann der Große Siedershof sein Frühschoppenkonzert. Eintrittskarten können im Vorverkauf ab 1. August in der Tourist Information Schwäbisch Hall erworben werden.

Sommernachtsfest, Sa. 24. August, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de