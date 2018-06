Live-Musik, Weindorf und Theater Rothenburger Kultursommer

× Erweitern Rothenburger Weindorf © Rothenburg Tourismus Service, W. Pfitzinger

Im Sommer verwandelt sich Rothenburg ob der Tauber in eine Freilichtbühne. Öffentliche Plätze und versteckte Winkel der Stadt werden in Musik-, Tanz- und Theaterdarbietungen gehüllt und von stimmungsvoller Atmosphäre umgeben.

Das 3. Internationale Festival des Liedes »Dein Lied«, welches vom 8. bis 10. Juni stattfindet, präsentiert neben deutschen Künstlern auch Sänger aus den diesjährigen Gastländern Italien und Polen. Im Rahmen des Festivals werden wieder zwei Workshops angeboten: einer für junge angehende Sänger/innen, die jungen Stars, die sich hier mit der Entwicklung neuer Formate und Präsentationsformen des Liederabends befassen, und ein weiterer für Hobbysänger/innen jeden Alters, die in diesem Kurs ihre Lieblingslieder professionell mit einem Gesangslehrer üben und einstudieren können. Beide Kurse präsentieren in öffentlichen Konzerten die Ergebnisse ihrer Arbeit. Die »Ambassadors of Music« spielen auch in diesem Jahr wieder in Rothenburg ob der Tauber. Die Orchestergruppen aus verschiedenen Staaten der USA zeigen im Juni und Juli ihr Können auf dem Rothenburger Markplatz und in der Rothenburger Franziskanerkirche im Rahmen kostenloser Konzerte. Bei der 11. Spielsaison im Toppler Theater liegt in diesem Jahr Musik in der Luft. Neben vielen Gastspielen stehen zwei Eigenproduktionen »Sechs Tanzstunden in sechs Wochen« und »Wir sind dann mal kurz weg« auf dem Programm. Das Theater ist ein Geheimtipp in der fränkischen und hohenlohischen Theaterlandschaft, in der es zwar einige größere Bühnen gibt, aber kaum einen derart intimen und zugleich ansprechenden Spielort in vergleichbarer Umgebung mit rund 130 Plätzen.

Rock vor mittelalterlicher Kulisse macht den Charme des weit über Rothenburgs Grenzen hinaus bekannten Taubertal-Festivals aus. Tausende Fans feiern dann vom 10. bis 12. August auf der Eiswiese zu Füßen der Stadt eine große Freiluft-Party. Dass Rothenburg auch kulinarisch einiges zu bieten hat, zeigt sich auf dem 10. Rothenburger Weindorf vom 15. bis 19. August. Heimische Gastronomen und deren Partnerwinzer präsentieren eine große Auswahl fränkischer Qualitätsweine – ein willkommener Rahmen für geselliges Beisammensein in sommerlich-entspannter Atmosphäre. Sophia Budschewski

Rothenburger Kultursommer

Juni bis August

Rothenburg ob der Tauber

www.rothenburg.de/tourismus