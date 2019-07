40. Ludwigsburger Weinlaube

× Erweitern Ludwigsburger Weinlaube

Die Ludwigsburger Weinlaube lockt vom 8. bis 24. August zum 40. Mal Besucher aus der ganzen Region in die Barockstadt. An insgesamt 17 Tagen kann man sich auf edle Tropfen, feine Speisen und jede Menge Live-Musik freuen.

Gaumenfreuden und Weingenuss

Elegant mit unverwechselbarem Flair, so präsentiert sich vom 8. bis zum 24. August die Ludwigsburger Weinlaube. Zum 40. Mal lockt die Traditionsveranstaltung die Zuschauer aus der gesamten Region auf den Ludwigsburger Rathaus-Hof. Die charakteristischen, edlen weißen Pagodenzelte setzen gekonnt den Rahmen für das sommerliche Festtreiben und sorgen für eine absolut einzigartige Atmosphäre. Aber nicht nur fürs Auge wird viel geboten, auch der Gaumen kann sich auf ein reichhaltiges Angebot freuen. Die vier erfahrenen Weinlauben-Wirte Andreas Seybold, Peter Buhl, Bernhard Remmele und der gastronomische Gourmet-Patron Harald A. Neises verwöhnen ihre Gäste auf absolutem Top-Niveau. Das Speisenangebot überzeugt sowohl mit eher traditionellen Schmankerln wie Krustenbraten und hausgemachten Maultaschen, beweist seine Vielfältigkeit aber auch mit feinen Backwaren, wie etwa dem schmackhaften Flammkuchen der Traditionsbäckerei Luckscheiter oder frischen Speisen direkt aus Neptuns Reich, die vom mit dem Seafood Star ausgezeichneten über 475 Jahre alten Gourmet-Imbiss Seybold‘s Fischhalle bereitgestellt werden. Ergänzt wird die Gaumenfreude durch das besondere Getränkeangebot der Ludwigsburger Weinlaube, die unter dem Motto »Typische Württemberger Weine« eine reichhaltige Auswahl von mehr als 150 erlesenen und hochkarätigen Weinen anbietet.

Die Ludwigsburger Weinlaube bietet ein vielfältiges Programm

Neben der Kulinarik steht die Weinlaube natürlich auch dieses Mal wieder für jede Menge erstklassige und abwechslungsreiche Live-Musik von bekannten und beliebten Bands aus der Region. In diesem Jahr eröffnen »Beat-Union« den munteren musikalischen Reigen. Die Kult-Band und Beat-Legende sorgt für beste Stimmung. Hier gibts Beat vom allerfeinsten. Auch nicht fehlen dürfen natürlich die Fest-Urgesteine Joe Vox und seine Seelenverwandten, Gonzos Friends, Sawyer und Dicke Fische, die für den klassischen Sound der Laube mit ihrem Namen stehen. Wieder ins Line-Up geschafft haben es in diesem Jahr unter anderem auch Just Friends, die mit sanften Klängen für absoluten Hörgenuss sorgen. Für ein emotionales Highlight in diesem Jahr wird auch wieder David Hanselmann am 18. August sorgen, der nach überstandener Krankheit die Weinlaube einmal mehr mit seinem grandiosen Gesangstalent bereichert.

40. Ludwigsburger Weinlaube, Do. 8. bis Sa. 24. August, täglich ab 17 Uhr, Am Rathaushof Ludwigsburg

