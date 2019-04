Mögen die Wasserspiele beginnen!

Wasserzauber und Lichtspektakel gibt es ab Ostersonntag, den 21. April 2019, auf der Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn live zu erleben.

Las Vegas, Dubai oder andere internationale Metropolen müssen sich jetzt warm anziehen - denn die weltberühmten Wasser- und Lichtshows, die dort Einheimische wie Touristen immer wieder aufs Neue begeistern, bekommen jetzt aufsehenerregende Konkurrenz: auf dem Gelände der Buga 2019 in Heilbronn.

Ein opulentes Orchester aus Wasser & Licht am Abend

Nicht nur für die Sinne ist die Wasser-Licht-Show auf der Buga ein wahrliches Spektakel. Auch die Fakten dazu sind mindestens genauso spektakulär: 160 Fontänen recken sich mit bis zu 40 Metern Höhe in den Heilbronner Abendhimmel. Bei der Show sind bis zu 4.000 Liter Wasser gleichzeitig in der Luft. Der enstehende feine Sprühnebel dient als "Leinwand". Dazu kommen 1.000 Quadratmeter Projektionsfläche auf der Kletterwand. Auf dieser riesigen "Leinwandfläche" entstehen und wechseln faszinierende Bilder. Laser malen Figuren, Linien und Wellen in den abendlichen Himmel. Die Musik orchestriert und bringt die Elemente Wasser und Licht zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Die Wasser-Licht-Show erzählt damit die Geschichte eines kleinen Wassertropfens, die die Besucher für 30 Minuten in eine wundervolle Fantasiewelt entführt.

Ein Spektakel aus Abermillionen Wassertropfen

Vor Anbruch der Dunkelheit, bis das Wasser-und Lichtspektakel beginnt, sorgt das abwechslungsreiche Rahmenprogramm auf den Veranstaltungsbühnen des Buga-Geländes für gute Unterhaltung an lauen Frühlings- und Sommerabenden. Die dazu passenden kulinarischen Genüsse garantieren Besuchern und Genießern das ebenso umfang- wie abwechslungsreiche Angebot der Buga-Gastronomen.

Die Wasserspiele - tagsüber am Karlssee & Floßhafen

Tagsüber können die Besucher der Buga Wasserspiele am Karlssee von 12 bis 17 Uhr zu jeder vollen Stunde genießen - und das sieben Tage die Woche. Im Floßhafen lassen spezielle Düsen mit einer ausgeklügelten Technik faszinierende Blumeneffekte enstehen, die die Besucher mit Hilfe einer Gestensteuerung interaktiv beeinflussen können - eine Weltneuheit auf der Buga 2019 in Heilbronn, bei der jeder Besucher eingeladen ist, selbst "Hand anzulegen".