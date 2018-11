Märchenhafter Plochinger Weihnachtsmarkt 2018

× Erweitern Foto: Martin Zimmermann Weihnachtsmarkt Plochingen Weihnachtlich dekorierte Häuschen und Stände sorgen für Weihnachtsatmosphäre.

Der traditionelle Plochinger Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende zum 40. Mal als einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte der Region seine Pforten. Rund um den festlich geschmückten Marktplatz und in der Fußgängerzone werden in weihnachtlichen Häuschen und an schön dekorierten Ständen Kunst, Handwerk und Weihnachtsschmuck, Handgemachtes und Ausgefallenes, heiße Waffeln, duftender Glühwein und vieles mehr geboten.

× Erweitern Foto: Martin zimmermann Plochinger Weihnachtsmarkt Weihnachtsstimmung bei den Besuchern ist garantiert.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf einen ganz besonderen Markt freuen: Der Plochinger Weihnachtsmarkt wird wieder märchenhaft. Unter dem Motto „Der gestiefelte Kater“ - angelehnt an das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm - verzaubert der diesjährige Plochinger Weihnachtsmarkt nicht nur die kleinen Besucher. Der Auftakt zum Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr wieder am Freitag, dem 30.11.2018 statt. Auf dem Marktplatz, im Alten Rathaus, dem Fischbrunnenplatz und in der Marktstraße sorgen dann am Wochenende die Weihnachtsmarkthüttchen und -stände für eine vorweihnachtliche Stimmung. Rund 70 Stände mit adventlichen, dekorativen und kulinarischen Angeboten und der Kunsthandwerkermarkt laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Dort können mit Sicherheit die ersten Weihnachtsgeschenke erstanden werden.

× Erweitern Foto: Martin Zimmermann Plochinger Weihnachtsmarkt Auch den Weihnachtsmann kann man auf dem Plochinger Weihnachtsmarkt antreffen.

Im Erdgeschoss des Alten Rathauses und im Sitzungssaal findet man Kunsthandwerk satt: Von mundgeblasenen Glaskugeln und -figuren, selbsthergestellten Schmuckstücken, Holzfiguren, Filzarbeiten, Malerei und vielem mehr – es ist für jeden Kunstliebhaber etwas geboten. Rund um den Marktplatz gruppieren sich wieder einige kleine Holzhäuschen, in denen weitere Kunsthandwerker ihre Waren anbieten. Eine feurig heiße Show bringt am Freitagabend die kleinen und großen Besucher zum Staunen – mit Stafffire wird erst der Marktplatz, dann den Fischbrunnenplatz zur Showbühne. Für weihnachtliche Klänge sorgen während des gesamten Weihnachtsmarktes Plochinger Vereine und Organisationen.

× Erweitern Foto: Martin Zimmermann Plochinger Weihnachtsmarkt Eine feurige Show sorgt für zusätzliche Unterhaltung.

Programm zum Weihnachtsmarkt 2018

Freitag, 30. November 2018

17.00 Uhr Vorführung mit Kindern der Panoramaschule (Blockflöten und Chorkinder) am Fischbrunnenplatz.

17.30 Uhr Feuershow auf dem Marktplatz.

18.00 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktwochenendes durch Bürgermeister Frank Buß und Thomas Pressel, Vorsitzender des Stadtmarketings Plochingen, auf dem Marktplatz.

18.15 Uhr Festliches Konzert des Musikvereins Stadtkapelle auf dem Marktplatz.

19.00 Uhr Feuershow auf dem Fischbrunnenplatz.

Samstag, 01. Dezember 2018

14.30 Uhr Prämierung der Gewinner des Tannenbaumschmuck-Wettbewerbs durch Bürgermeister Frank Buß und Thomas Pressel, Vorsitzender des Stadtmarketings Plochingen, am Fischbrunnenplatz.

ab 15.00 Uhr Der Nikolaus kommt und verteilt kleine Leckereien an brave Kinder.

ab 15.30 Uhr Der Oratorienverein lädt mit adventlichen Liedern in der Fußgängerzone zum Innehalten und Zuhören.

16.00 Uhr - 16.45 Uhr Der Oratorienverein stimmt mit seiner traditionellen Adventsmusik in der Ottilienkapelle musikalisch auf die Adventszeit ein.

17.00 Uhr Moderne Adventsmusik mit der Band „MfG“ der Süddeutschen Gemeinschaft auf dem Fischbrunnenplatz. Mitsingen ist erwünscht! Die Liedtexte werden auf eine Leinwand projiziert.

17.30 Uhr - 19.30 Uhr Bläsergruppen und Ensembles des Musikvereins Stadtkapelle spielen adventliche Weisen auf dem Marktplatz.

Sonntag, 02. Dezember 2018

11.30 Uhr Festliches Bläserkonzert zum Advent auf dem Marktplatz mit dem Posaunenchor.

12.30 Uhr Der Nikolaus erzählt Märchen für Kinder in der Stadtbibliothek.

13.30 Uhr Jugend-Bläsergruppen des Musikvereins Stadtkapelle spielen adventliche Weisen auf dem Marktplatz.

ab 14.00 Uhr Der Nikolaus ist wieder mit seinen Leckereien unterwegs.

14.00 Uhr Moderne Adventsmusik mit der Band „MfG“ der Süddeutschen Gemeinschaft auf dem Fischbrunnenplatz. Mitsingen ist erwünscht! Die Liedtexte werden auf eine Leinwand projiziert.

14.30 Uhr + 16.00 Uhr „Drei Männlein im Walde“, Theaterspiel mit Figuren und Schauspielern mit dem Theater Tredeschin aus Stuttgart in der Stadtbibliothek. Ein Wintermärchen der Gebrüder Grimm über zwei ungleiche Schwestern und ihre Begegnung mit dem Haulemännchen. Für Kinder ab 4 Jahren. Dauer jeweils ca. 40 Minuten. Eintritt frei.

15.00 Uhr Musik zum Advent mit Ensembles und Solisten der Musikschule Plochingen in der Ottilienkapelle.

15.30 Uhr Der Nikolaus erzählt Märchen für Kinder in der Stadtbibliothek.

16.30 Uhr Lebendiger Adventskalender in der Ottilienkapelle. Begegnung im Advent – im hektischen Alltag innehalten. Die Ev. Kirchengemeinde heißt Sie gemeinsam mit der Süddeutschen Gemeinschaft herzlich willkommen.

17.00 Uhr Der Nikolaus erzählt Märchen für Kinder in der Stadtbibliothek.

18.00 Uhr Zum festlichen Abschluss des Weihnachtsmarkts spielt traditionell die Bläsergruppe des Musikvereins Stadtkapelle Weihnachtslieder zum Mitsingen. Hunderte Wunderkerzen lassen dabei den Marktplatz in festlichem Glanz erstrahlen – wir laden herzlich ein zum Mitsingen!

40. Plochinger Weihnachtsmarkt, Fr. 30. Nov. bis So. 2. Dez., Marktplatz, Plochingen

www.stadtmarketing-plochingen.de