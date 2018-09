Manege frei für Charles Knie

Manege frei heisst es am 25. und 26. September in Neckarelz. Der Zirkus Charles Knie ist immer für eine Überraschung gut. In der Saison 2018 prägt er eine neue Show, die ihren ganz eigenen Stil, ihr eigenes Tempo und ihre eigenen Farben hat. Ein Hauch von Hollywood weht in der Knie-Manege wenn Weltstar Alexander Lacey seine 13 Raubkatzen präsentiert.

Darüber hinaus gehören die vielen hauseigenen Tiere zum großen rollenden Zoo des Branchenprimus. Erstmalig tritt Henry, der »Prince of Clowns« in einer deutschen Manege auf. Auch alle weiteren Künstler, Artisten, Musiker und Tänzerinnen des großen Ensembles sind in der Zirkusszene bekannte und beliebte Gesichter.

Vorstellungen

Dienstag, 25.9., 16 Uhr: Große Familienvorstellung mit sensationellen Einheitspreisen

Dienstag, 25.9., 19.30 Uhr:

Mittwoch, 26.9., 16 Uhr