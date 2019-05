Matze's Nachtgeschichte

Es war Samstagnacht, man hörte dezente Töne, die sich auf dem linken Ohr nach Helene Fischer anhörte und auf dem rechten eher nach Geschrei von Gzuz - so Gangsterrap-Zeug eben. So ein Termin mit Schlagernacht und Kontrastprogramm im Cocoa Beach ist halt schon einzigartig - wie die Location an sich. So weit so gut. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, es lief ein Dreiergespann wankelmütig auf die Herren in schwarz zu, welche just in diesem Moment zur Bahnschranke mutierten und wie ein Fallbeil diese auch zuknallte. Die drei Leuchten der Nacht erinnerten irgendwie an einen Prinzen, einen Bauern und an eine Jungfrau, wenn auch zweifelhaft, hatten aber allesamt keinen Kölner Akzent sondern mannheimerisch.

Die Ausweise und das Alter hatten gepasst, nur der „Bauer“ hatte

noch die Melkhose an – Modell Nike Jogger. Da unsere Türsteher im Hauptberuf entweder Theaterintendanten oder Dramaturgen sind -

na gut, der eine schafft an ner Stahlpresse, zitierten sie den kürzlich

von uns gegangen Karl Lagerfeld fließend: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren!“ Nach den ersten Bestechungsversuchen und dem Austausch grammatikalischer Nichtigkeiten, wurde folgender Vorschlag zur Lösung als mehrheitlich annehmbar

angenommen: Wenn er es schafft, mit dieser Melkhose in den Musikpark zu kommen, im Innenraum mit den Türstehern gemeinsam ein Foto

aufzunehmen und es uns schickt, werden wir ihn persönlich wieder

abholen und der Abend ist für ihn seitens Flüssigkeitsaufnahme

in der Laube dann gesichert.

Allerdings kam dann noch ein weiterer Geistesblitz zur Sprache,

der an Logik schon durchaus nachvollziehbar war. Er schlug vor,

einfach seine Jogginghose auszuziehen und in der Unterwäsche

reinzugehen, denn damit wäre das Ursprungsproblem ja nicht mehr

vorhanden. Hm, wir mögen wie manch unsere Gäste denken…

Spontan hätten wir wirklich Bock drauf gehabt, allerdings war

die Fülle an dem Abend schon gewaltig, da hätten Grapscher ja leichtes

Spiel gehabt. Als die Türsteher noch diskutierten und mehr und

mehr Interesse an dieser unorthodoxen Lösung fanden, hatte

wiederum die Jungfrau einen Geistesblitz.

Sie sagt: „Du, ich habe zwei Leggings übereinander an – davon kannst Du eine haben!“ Wir staunten nicht schlecht ob der Schichtenbekleidung der jungen Damen.Die Formel stellte sich somit wie folgt dar. Jogginghose aus – Leggings an – Hose an – Eintritt gewährt! Kurz geprüft und für korrekt deklariert, war 10 Sekunden später die Leggings am Platz ihrer Bestimmung angekommen. Der Eintritt wurde daraufhin gewährt...

Im weiteren Verlauf des Abends, wurde ab und an noch Smalltalk

gehalten und am Feierabend ein sichtlich zufriedener Gast in die Nacht entlassen. Er fand es prima, daß mit den Türstehern eine Lösung

gefunden werden konnte und diese Wort gehalten haben. Überliefert

ist nur noch, daß der Junge aussah wie ne Preßwurst und der Pullermann die Hose bis zum Anschlag an den Fasern spannte…

Also liebe Engländer, es gibt immer ne Lösung…