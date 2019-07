Mega-TOBEE-Open-Air 2

Am 13. Juli veranstaltet Schlagerstar TOBEE vom Bierkönig Mallorca und seine Produktionsfirma »Brainstall Events« seinen dritten Schlagerkuchen in Kuchen zwischen Stuttgart und Ulm.

In den vergangenen zwei Jahren folgten mehrere tausend Schlagerfans den Weg zu Tobees Event der Superlative für alle Altersklassen. Nach dem großen Erfolg von 2017 und 2018 werden 2019 erneut über 15 hochkarätige Stars wie Mickie Krause (»Schatzi, schenk mir ein Foto«), Loona (»Bailando«, »Vamos a la Playa«), die Dorfrocker, RTL Dschungelkönigin Melanie Müller und viele weitere das Schlagerwacken in Kuchen in eine ausgelassene Party verwandeln. Höhepunkt der Veranstaltung ist wie jedes mal die Bühnenshow des Gastgebers Tobee, dessen Hits wie »Helikopter117«, »Cordula Grün« oder »Aua im Kopf« zu den absoluten Dauerbrennern in den DJ-Hitlisten gehören. Aus ganz Süddeutschland können die Schlagerfans übrigens mit vielen Partybusrouten entspannt zum Schlagerkuchen anreisent. ame Schlagerkuchen mit Tobee, Mickie Krause u.a., Sa. 13. Juli, Anken-Stadion, Kuchen, www.schlagerkuchen.de

