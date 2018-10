Mosbach lacht!

× Erweitern Robert Alan

Mit SPASSIX sorgt ein neues Comedy-Konzept am Freitag, den 9. November, in vier Locations in Mosbach für beste Unterhaltung. Das Besondere: anders als bei der Live-Nacht wandern hier nicht die Gäste, sondern die Comedians. So treten in jeder Location vier Comedians nacheinander auf und bringen mit einem kurzweiligen Programm Spaß und gute Laune.

Alexander Kretz, der Geschäftsführer vom Wirtshaus Schützenstadl, ist vom Konzept überzeugt: »Ich erwarte viel Spaß für unsere Gäste und hoffe, dass sich die originelle Veranstaltung etabliert.«

Es gibt ja viele schöne Dinge, die man abends erleben kann. Zum Beispiel einen lustigen Abend bei einer Comedy Show verbringen. Oder gemeinsam mit dem Partner oder den besten Freunden ausgehen, sich amüsieren und gut unterhalten. Oder einfach im Lieblingslokal gut essen und trinken. Oder am besten: alles zusammen bei der SPASSIX Comedy-Nacht! Das Konzept ist dabei ebenso einfach wie genial: in vier Locations kann man jeweils vier Comedians, allesamt ausgestattet mit reichlich Bühnenerfahrung und bekannt aus beliebten TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash, nacheinander erleben. Tuchfühlung mit den Comedians, deren Shows rund eine halbe Stunde lang dauern, ist garantiert - schließlich sitzt man hier nur wenige Meter vor der Bühne! Einige der angesagtesten Lokale sind an Bord: Ludwig, Zum Amtsstüble, Schützenstadl und Banschi‘s ArT.

Dominik Banspach, der Geschäftsführer von Banschi's ART, blickt voller Vorfreude auf den Abend: »Ich freue mich auf alle Comedians, da ich noch keinen von ihnen live gesehen habe und hoffe auf einen lustigen, unterhaltsamen Abend.«

Einlass ist bereits ab 18 Uhr, denn alle beteiligten Locations verfügen über eine ausgesuchte Speisekarte, sodass man vorher gemütlich etwas Leckeres genießen kann. Die erste Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die letzte startet um halb Elf. Zwischen den Shows ist genügend Pause, ein Bierchen oder einen leckeren Cocktail zu trinken oder sich mit seiner Begleitung zu unterhalten. Bei vier verschiedenen Comedians über den Abend verteilt wird es sicher nicht langweilig, denn es sind auch ganz unterschiedliche Charaktere, die sich auf den Bühnen präsentieren.

Marcel Mann, Dr. Dominik Herzog, Marten de Wall

Zu den Highlights gehört dabei zweifelsohne der Auftritt von Marcel Mann, Gewinner der Talent-Schmiede im »Quatsch Comedy Club«. Er ist der Synchronsprecher unter den deutschen Comedians, »The Voice of Comedy« gewissermaßen. 1987 in der schwäbischen Provinz geboren, lebt er heute in Berlin, wo er auch sterben will. Wann - so schreibt er auf seiner Website - sei nicht bekannt. Aktuell ist Marcel für den »Prix Pantheon« und den »Stuttgarter Besen« nominiert. Marten de Wall studiert Französisch und Philosophie »auf Semesterticket« und überzeugt auf der Bühne durch seinen trockenen Humor und seinen Hang zum originell-geistreichen Wortspiel.

Für ein weiteres Highlight sorgt Robert Alan. Er plaudert gerne aus seinem Leben. Beispielsweise, dass ihm das Bafögamt geschrieben hat, dass es sein Geld zurück möchte – worauf er geantwortet hat: »Ich hätte gerne meine 12 Semester zurück!« Robert Alan sieht sich als „Modern Entertainer“ einer Generation die den Bologna Prozess trotz wasserdichtem Alibi verloren hat und sich nun auf Social Media Plattformen zu Tode amüsiert. Auf der anderen Seite hält er sich nur für einen Scharlatan, der die Wahrheit im Brokkoli sucht.

Abgerundet wird der lustige Abend durch weitere Comedians: Dr. Dominik Herzog ist Rechtsanwalt – und macht Kabarett. Dabei kümmert er sich natürlich um die Frage: Wer hat eigentlich Recht? Dabei ist das ganze Leben voller Unrecht. Tragisch! Doch was tun? Tatsächlich vor dem BGH um die Parklücke streiten? Marten de Wall erhielt nicht nur seinen Vornamen zum Geburtstag, sondern auch seine helle Hautfarbe, die Sommersprossen und Schuhgröße 52.

Gabriele Littig-Goebel, Geschäftsführerin vom Amtsstüble mehr als begeistert: »SPASSIX klingt spannend! Wir sind immer bereit für neue Ideen und wir lachen natürlich auch gerne. Da wollten wir dabei sein!«

Das SPASSIX-Ticket, das immer lokalbezogen und nur dort gültig ist, kostet 15 Euro im Vorverkauf und, sofern noch verfügbar, 18 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt‘s in allen beteiligten Lokalen, bei der Tourist Info und RNZ (MOS) und als E-Ticket auf der Homepage unter www.spassix.de.