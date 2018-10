Neu in Ludwigsburg - »SPASSIX« Comedy Nacht

× Erweitern Serhat Dogan Serhat Dogan

Mit SPASSIX sorgt ein neues Comedy-Konzept am 15. November in sieben Locations in Ludwigsburg und Kornwestheim für beste Unterhaltung. Das Besondere: anders als bei der Live-Nacht wandern hier nicht die Gäste, sondern die Comedians. So treten in jeder Location fünf Comedians nacheinander auf und bringen mit einem kurzweiligen Programm Spaß und gute Laune.

Es gibt ja viele schöne Dinge, die man abends erleben kann. Zum Beispiel einen lustigen Abend bei einer Comedy Show verbringen. Oder gemeinsam mit dem Partner oder den besten Freunden ausgehen, sich amüsieren und gut unterhalten. Oder einfach im Lieblingslokal gut essen und trinken. Oder am besten: alles zusammen, bei der SPASSIX Comedy-Nacht! Das Konzept ist dabei ebenso einfach wie genial: in sieben Locations kann man jeweils fünf Comedians, allesamt mit reichlich Bühnenerfahrung und bekannt aus TV-Shows wie Quatsch Comedy Club und Nightwash, nacheinander erleben. Tuchfühlung mit den Comedians, deren Shows rund eine halbe Stunde lang dauern, ist garantiert – schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne!

Einige der angesagtesten Lokale sind an Bord: Brauhaus am Solitudeplatz, Ratskeller, ESS‘zeit, Schwarz Weiß Bar, speisewerk in Ludwigsburg sowie Plan B und Applaus in Kornwestheim. Einlass ist bereits ab 18 Uhr, denn alle beteiligten Locations verfügen über eine ausgesuchte Speisekarte, sodass man vorher gemütlich etwas Leckeres genießen kann. Die erste Show beginnt jeweils um 19.30 Uhr, die letzte startet kurz vor Elf. Zwischen den Shows ist genügend Pause, ein Bierchen oder einen leckeren Cocktail zu trinken oder sich mit seiner Begleitung zu unterhalten. Bei fünf verschiedenen Comedians über den Abend verteilt wird es sicher nicht langweilig, denn es sind auch ganz unterschiedliche Charaktere, die sich auf den Bühnen präsentieren.

Zu den Highlights zählt zweifelsohne der Auftritt von Heinz Gröning – besser bekannt als »Der unglaubliche Heinz«, der seinen unvergleichlichen Charme besonders sexy auf der Bühne versprüht. In seinem aktuellen Comedy-Programm kommt das Szene-Urgestein, das einstmals den legendären Comedy- Fahrstuhl im WDR moderierte, zu der kult-verdächtigen Erkenntnis: Früher war nicht besser sondern ist nur länger her – und man kann sich halt nicht mehr so gut dran erinnern … Am Ende kommt man bei Heinz Gröning dann aber doch zur Erkenntnis: Früher war eben auch nicht alles besse. Heinz präsentiert einen philosophischen Abend über das Leben, das Lachen, die Phantasie und dem Spass daran, den Menschen ein Lachen zu schenken. Denn wenn du denkst, dass du arm dran bist, bedenke eins. Was heute Kevin ist, war früher der Heinz.

Ein weiteres Highlight wird sicherlich der Auftritt von Serhat Dogan werden. Der Nightwash-Routinier hat sein Glück gefunden – und zwar da, wo es am unwahrscheinlichsten ist: Als Fahrschüler im Dauerstau rund um Köln; als Animateur unter fitnessbegeisterten deutschen Rentnern in Antalya; und als unfreiwilliger Sextourist in Amsterdam. Und dabei hat er festgestellt: Deutschland ist vielleicht nicht das schönste Land der Welt – aber auf jeden Fall das lustigste. Obwohl Serhat Dogan inzwischen seit vielen Jahren in Deutschland lebt, bleibt vieles dem gebürtigen Türken immer noch ein Rätsel. Zum Beispiel: Warum gibt es eigentlich Fahrschulen? Wo doch in der Türkei jeder Mann von Geburt an weiß, worauf es beim Autofahren ankommt: Den Fuß niemals vom Gaspedal nehmen.

Abgerundet wird der lustige Abend durch die Auftritte von fünf weiteren Comedians: Thomas Schmidt ist das personifizierte Trockendock der Deutschen Comedy. Cool, souverän und dabei wohltuend bodenständig. Denn im Grunde führt Thomas ein nahezu normales Leben. Helmuth Steierwald, halb Iraner und halb Türke, poltert mit Bierhumpen und grimmigem Gebaren über die Bühne. Christopher Köhler macht Schluss mit dem Image des langweiligen und braven Zauberkünstlers. Hokuspokus geht auch in lustig. Thomas Spitzer ist Comedian und Kolumnist, der seine Wurzeln im tief sten Schwarzwald hat. Spitzers wöchentlicher Podcast »Comedy Gold« ist einer der beliebtesten der Sparte »Humor«. Dr. Dominik Herzog ist Rechtsanwalt – und macht Kabarett. Dabei kümmert er sich natürlich um die Frage: Wer hat eigentlich Recht?

× 1 von 6 Erweitern Thomas Schmidt Comedian Thomas Schmidt × 2 von 6 Erweitern Heinz Gröning Heinz Gröning × 3 von 6 Erweitern Christopher Köhler Christopher Köhler × 4 von 6 Erweitern Helmuth Steierwald Helmuth Steierwald × 5 von 6 Erweitern Dr.Herzog Dr.Herzog × 6 von 6 Erweitern Thomas Spitzer Thomas Spitzer Prev Next

Das SPASSIX-Ticket, das immer lokalbezogen und nur dort gültig ist, kostet 17 Euro im Vorverkauf und, sofern noch verfügbar, 20 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt‘s in allen beteiligten Lokalen, bei Buchhandlung Aigner und City Music in Ludwigsburg und als E-Ticket auf der Homepage unter www.spassix.de.

1. SPASSIX Comedy-Nacht

7 Locations, 7 Comedians, Do. 15. November

Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Ludwigsburg, Kornwestheim.

www.spassix.de