Am Ende des Sommers feiert Schwäbisch Hall die Nacht der Nächte: Der Stadtpark entlang des Kochers verwandelt sich am 25. August in ein einziges Lichtermeer.

Beim Sommernachtsfest in Schwäbisch Hall sorgen 25.000 Lichterbecher in fantasievollen Ornamenten und 2.500 bunte Lampions in den alten Bäumen für ein atemberaubendes Lichtermeer. Am Freitag, den 24. August wird das Wochenende mit dem »AcoustasoniXs Quartett« musikalisch eröffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Am Samstag, den 25. August stehen die Hightlights auf dem Programm. Um 14.30 Uhr beginnt die öffentliche Stadtführung durch Salzsieder-Stadt (Treffpunkt Tourist Information). Die Live-Bands, die an diesem Abend auf drei verschiedenen Bühnen unterschiedliche Musikrichtungen spielen, der Siedersfackeltanz, verschiedene Lichtinstallationen und das romantische Feuerwerk - all dies macht den Reiz des Sommernachtfestes aus. Ab 20 Uhr spielt die hohenloher Band »Dragonfire« auf dem Festplatz Unterwöhrd einen Party-Hit nach dem anderen. »Havana Costline« präsentiert auf der mittleren Bühne karibische und lateinamerikanische Musik auf höchstem Niveau, während die Band »Impulse Eve« auf der hinteren Bühne bei der Taubenhauinsel dem Publikum einheizen werden. Gleichzeitig kann man beim Poi Workshop bei der mittleren Bühne seine akrobatischen Fähigkeiten auf die Probe stellen. Auf dem Unterwöhrd und in den Ackeranlagen verwöhnt die regionale Gastronomie die Besucherinnen und Besucher mit köstlichen und vielfältigen Versuchungen von Bratwurst über Kässpätzle bis zu allerlei Süßwaren. Ausklang ist am Sonntag, den 26. August ab 11 Uhr. Auf dem Unterwöhrd spielen der »Große Siedershof« sein Frühschoppenkonzert. Eintrittskarten können im Vorverkauf ab August in der Tourist Information Schwäbisch Hall erworben werden.