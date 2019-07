Musikalische Stars beim Open Air in Balingen

× Erweitern Foto: Matt Finke Nena

Zum Balinger Sommer-Open-Air geht es vom 5.-7. Juli heiß her. Mit vielen Stars wie Nena, Michael Patrick Kelly und Mark Forster wird in Balingen der Sommer ordentlich gefeiert.

Den Anfang macht Michael Patrick Kelly, der mit seinem Album »ID« derzeit enormen Erfolg hat. Er verzaubert seine Zuschauer auch in Balingen mit Songs wie »ID«, »Roundabouts«, »A little Faith«, »Et voilà« und »Land of Bliss« und liefert damit ein Konzerterlebnis vom Feinsten ab. Am nächsten Abend rockt die legendäre Nena den Marktplatz. Sie wird ihr unglaubliches Repertoire auspacken und alles von alten Klassikern wie »99 Luftballons« bis zu ihren neuen Hits wie »Leuchtturm« auf die Bühne bringen. Zum Abschluss am Sonntagabend wartet Mark Forster auf das Publikum. Seine Fans können sich auf eine phänomenale Show und fetzige Songs freuen, die viel Spaß und die gewohnt lockere Zuversicht des Frankfurtes verbreiten.

Open-Air, 5. bis , 7. Juli 2019, jeweils 19 Uhr, Marktplatz, Balingen, www.balingen.de