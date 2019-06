Großes Kino-Vergnügen unter freiem Himmel: ab 15. August heißt es am Mercedes-Benz Museum beim Open Air Kino für zwei Wochen wieder »Film ab!«. Bis zum 1. September stehen insgesamt 16 Filme verschiedener Genres und Formate auf dem Programm.

Bei den Eintrittskarten sollten Filmfreunde erfahrungsgemäß schnell sein: Tickets gibt es ab dem 11. Juli, und in den vergangenen Jahren waren viele Filme rasch ausverkauft. Eine Neuerung in diesem Jahr: 21 Liegestühle in der ersten Reihe erweitern mit sommerlichem Flair das Platzangebot.

Das Open Air Kino vor der beeindruckenden Kulisse des Mercedes-Benz Museums begeistert Jahr für Jahr das Publikum. Bisher waren die Eintrittskarten noch in jedem Sommer für viele Filme rasch ausverkauft. 2019 geht das Filmvergnügen im Neckartal bereits in die dreizehnte Saison.

Film ab mit Freddy Mercury: Den Start macht am 15. August »Bohemian Rhapsody«, das beeindruckende Epos über die Rockgruppe Queen. Nach drei Wochen Kinovergnügen setzt »Fast & Furious: Hobbs & Shaw« am 1. September einen actiongeladenen Schlusspunkt. Dazwischen ist ein buntes Spektrum internationaler Filme auf der Großleinwand am Museum zu sehen.

Film ist Vielfalt – das macht das Open Air Kino am Mercedes-Benz Museum deutlich. Familienfilme (»Aladdin«, 24. August) und Heldenstreifen (»Spider-Man: Far from Home«, 25. August) aber auch deutsches Kino (»Der Junge muss an die frische Luft«, 16. August), weitere Musikdramen (»A Star is Born«, 17. August; »Rocketman«, 31. August) und Komödien (»25 km/h«, 29. August) bietet das Programm. Dazu kommen Drama (»Der Fall Collini«, 21. August) und Zeitgeschichte (»Green Book – Eine besondere Freundschaft«, 18. August) sowie vieles anderes mehr.

Mit dabei ist 2019 auch wieder die »European Outdoor Film Tour«: Am 20. August sind die besten Outdoor- und Abenteuerfilme des Festivals zu sehen. Und am 28. August ist die »International Ocean Film Tour« mit beeindruckenden Aufnahmen der Weltmeere zu Gast. Die Museumsgastronomie schnürt dazu an allen Kinoabenden den Besuchern an der Cinebar besondere Pakete mit Getränken und Knabbereien, etwa »Partner in crime mit Wein«, »Herrengedeck mit Bier und (Pop-)Corn«, »Hangover« und »Killing me softly«.Einen besonderen Service können Besucher mit Seh- und Höreinschränkungen in Anspruch nehmen: bei einigen Filmen macht die App »Greta« Audiotranskriptionen und Untertitel zugänglich.

Karten für das Open Air Kino am Mercedes-Benz Museum kosten zehn Euro pro Person. Für nur fünf Euro kann man in einem von 21 Liegestühlen in der ersten Reihe Platz nehmen – eine Neuerung in diesem Jahr. Die Tickets sind ab dem 11. Juli online unter www.mercedes-benz.com/open-air-kino sowie an der Museumskasse erhältlich. Die Filmvorführungen beginnen immer gegen 21 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Mehr Infos: www.mercedes-benz.com/open-air-kino.tv