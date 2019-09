Partyguide für Hohenlohe, Main-Tauber und Ansbach im September

Club23 Rothenburg ob der Tauber

Im Club23 wird am 6. September gefeiert, gefeiert und nochmal gefeiert – so lange, bis die Promillezei kommt und überprüft, ob auch alle genug intus haben.

Kantine 26 Schwäbisch Hall

Am 7. September ist es wieder soweit, in Schwäbisch Hall steigt mit Bomba Latina eine Granate von einer Party. Geboten wird ein einmaliger Latin-Cocktail, bestehend aus Reggaeton, Latin Hits, Afro Beats, Dancehall und Hip Hop, garniert mit Sonne und Urlaubsfeeling. Da gibt es natürlich auch einen passenden Dresscode: schrill, trendig und extravagant.

P2 Eventcenter Bad Mergentheim

Nach Facelift und Umgestaltung wird am 7. September der neue P2 Main Club für die aktuelle Saison geöffnet – und zwar mit der SWR 3 Club Tour. Im Sansibar heißt es »Black - The Real Deal« mit DJ Dollar Bill und im Stadl mixt DJ Chris alles »Süß und Sündig«.

Biergarten auf dem Unterwöhrd Schwäbisch Hall

Die Schwäbisch Haller Unplugged-Band AcoustasoniX trägt diesen Namen nicht umsonst, Acoustic Rock steht auf dem Programm. Mit sechs- und zwölf-saitigen Akustik-Gitarren, Mandoline, Akustik-Bass, Percussion und Schlagzeug interpretiert das Trio am 16. September im Biergarten auf dem Unterwöhrd Rock- und Popklassiker der letzten fünf Jahrzehnte. Das Publikum darf sich unter anderem auf Songs von Eddie Cochran, John Mellencamp, Bruce Springsteen, Oasis, den Beatles, Billy Idol, R.E.M. oder Eric Clapton freuen.

Ansbacher Kammerspiele

25 Jahre Ansbacher Kammerspiele mit Konzerten, Kabarett, Baustelle, Currywurst – das muss gefeiert werden. Aus diesem Grund findet am 21. September ein rauschendes Fest statt, mit Live-Musik und DJs im ganzen Haus. Besucher können sich auf Rock‘n‘Roll mit »Se Hazelnuts« im Café Max, frischen Akustik-Pop-Rock aus Kiel mit »Sent to Finland« in der Kneipe und eine der besten Party-Bands Frankens, »Chicolores« im Saal freuen.

KÜNightLive im Rathaus

Die KÜNightLive findet wieder am Mittwoch, 4. September im Foyer des Künzelsauer Rathauses statt: Die Band Gravity wird auftreten und für Party-Stimmung im Rathausfoyer sorgen. Gravity – das sind sechs professionelle Musiker, die mit ihrem Programm aus Pop, Rock und Funkmusik dem Publikum einen abwechslungsreichen Abend bieten. Ob Songs von Jan Delay, den Söhnen Mannheims, Gary Moore, Robbie Williams und anderen ausgewählten Hits der Musikgeschichte - die mitreißenden Interpretationen von Gravity lassen die KÜNightLive in einem besonderen Licht erscheinen. Die Band versteht es in kürzester Zeit, den »Funken« auf das Publikum überspringen zu lassen, um so jede Veranstaltung zu einem Erlebnis zu machen. Das Schloßhotel Ingelfingen sorgt für Essen und Getränke.

Alpenmax Ansbach

Für die neue Saison hat man sich im Alpenmax das traditionsreiche Black and Beats vorgenommen, gepimpt und neu aufbereitet, damit in Ansbach auch weiterhin die beste Party der Region gefeiert werden kann. Am 21. September ist es wieder soweit, DJ DeeOh, DJ Moentana und BBC werden dem Partyvolk ordentlich einheizen.

Mooswiese Feuchtwangen

Zum Abschluss der 469. Mooswiese in Feuchtwangen sorgen am 24. September die Grumis für Partystimmung. Die Grumis, bestehend aus Sascha (Gitarre, Gesang), Harry (Posaune, Gesang), Jim (Keyboard, Gesang), Didi (Drums), Mäx (Trompete, Gesang und Moderation) und Roland (Bass, Gesang) sind Frankens erfolgreichste Partyband und bringen Hallen, Volks- und Oktoberfestzelte in ganz Deutschland zum Beben.

Tanzmetropole Neustädtlein

Am 27. September ist es wieder soweit, die Radio 8 Tanzparty geht in die nächste Runde. DJ Martines steht wieder an den Turntables und sorgt für eine unvergessliche Partynacht. Die besten Hits aus vier Jahrzehnten warten auf alle Tanzverrückten.

Barfüsser Schwäbisch Hall

Es darf ordentlich gefeiert werden, wenn es am 28. September wieder Salt City Beats im Barfüsser heißt. DJ Breeze legt an diesem Abend auf und sorgt für Bombenstimmung.

Nachterlebniswelt Dautenwinden

Es ist soweit, am 2. Oktober kommen Viva – 100% Deutschrock wieder in die Nachterlebniswelt. Die Band weiß zu polari-sieren und wie eine Bombe einzuschlagen. In ihrer gut vierstündigen Show spielen die Jungs Songs von Hämatom, Rammstein, den Böhsen Onkelz, Krawallbrüder, Goitzsche Front, J.B.O., Broilers, Unantastbar und vielen anderen. Fünf Franken spielen die Musik ihres Lebens – und zelebrieren gekonnt den Deutschrock.