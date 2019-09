Der Partyguide für Neckar-Odenwald und den Kraichgau im September

Mosbacher Kneipenkultour

Wenn sich zehn Live-Bands im Mosbacher Nachtleben präsentieren, steht ganz Mosbach auf dem Kopf. Per Shuttle-Bus werden Feierwütige am Fr. 6. September bis kurz vor die Haustür der Lokale gebracht, wo bei Live-Musik und besonderen Getränkeangeboten bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden kann. In den Lokalen geht‘s ab 20.30 Uhr los, die Bands spielen bis 01 Uhr. Die Abschlussparty steigt im früheren Airport mit DJ Tomminger.

SAP-Arena Mannheim

Bei sechs Deutschlandkonzerten feiert Alice Cooper, dass er seit einem halben Jahrhundert auf der Bühne steht. 1969 erschien das Debüt seiner gleichnamigen Band. Das runde Jubiläum ist ein guter Grund, jetzt wieder unter eigenem Namen aufzutreten. Der Schock-Rocker besitzt inzwischen Kultstatus, den er sich mit spektakulären Shows hart erarbeitet hat. Unzählige Hits und Klassiker wie »School’s Out«, »I’m Eighteen«, »Poison« oder »Under My Wheels« gehören für ihn dabei zum Pflichtprogramm. Sein 27. Studio-Album erschien mittlerweile als Konzertmitschnitt, die in theatralischem Rahmen eingebetteten Auftritte sind einzigartig. Am 11. September ist er in Mannheim live zu sehen.

Airport Würzburg

Nach der Sommerpause legt der Airport einen Start von Null auf 100 hin. Stargast an diesem Abend ist »I Hate Models«, ein wahrer Geheimtipp der Techno-Szene. Als Support sind am Fr. 6. September Raphael Dincsoy und Mark Gavrikow am Start. Im Terminal 2 legen PASCO, Sepix und Hard Instruction feinste Spounds aus (Xtra) Raw und Hardcore auf.

Halle 02 Heidelberg

Wer kennt ihn nicht, den typischen Sound eines Quentin Tarantino-Streifens? Bei The Big Tarantino Party am Fr. 20. September gibt es einen einzigartigen Mix der besten Stücke aus den Kultfilmen. Für all diejenigen, die im Film-Outfit eines Tarantino-Klassikers erscheinen, gibt es gratis Adrenalinspritzen und ermäßigten Eintritt.

Tanzschule Tängo Mosbach

Für alle, die bisher noch nicht oder schon lange nicht mehr getanzt haben, bietet die Tanzschule Tängo eine kostenlose Schnupperstunde an. Dort kann man sich auch über das neue Kussystem der Schule informieren. Für die Teilnahme am Sa. 28. September sind keinerlei Vorkenntnisse nötig.

Posthalle Würzburg

Erfahrene Stadtfestgänger wissen es längst: Die Posthalle Würzburg ist am Fr. und Sa.13. und 14. September mit einem eigenen Bühnenprogramm beim Würzburger Stadtfest vertreten. Auch das diesjährige Stadtfest stellt da keine Ausnahme dar. Zu finden ist die Kulturbühne in diesem Jahr am Vierröhrenbrunnen.Zum Bühnenprogramm gehört neben Melting Batteries aus Schweinfurt und Blind Mans Medicine aus Würzburg unter anderem auch die Würzburger Inklusionsband Mosaik. Headliner am Abend ist die Classic Rock Tributband Donny Vox.

Tanzpalast Bad Rappenau

Mit einem Eröffnungsball startet der Tanzpalast am Sa. 14. September in die neue Saison. Nach einem Sektempfang erwartet die Besucher unter anderem ein Buffet mit usbekische und russische Spezialitäten, die vom Koch-Team mit viel Liebe zubereitet werden. Für ordenlich Stimmung sorgen Eugenia-Art sowie DJ Stas, die auf zwei Floors in tollem Ambiente für die richtigen Bets sorgen.

L-Club Würzburg

Am Do. 19. September zeigen zwei Bands ihr Können und sorgen für eine romantische Atmosphäre. »Backyard Fire« bewegt sich musikalisch zwischen Lagerfeuerromantik und mehr oder weniger klassischem Rock. Beim Akusik-Set kommen dabei auch Tuba und Ukulele zum Einsatz. Die vier Freunde von »Havel« haben sich in melancholische Instrumentalmusik verliebt. Wenig Effekte, roh und puristisch mit Tracks ohne Bedienungsanleitung, aber voll von Versatzstücken, die sich für jeden zu etwas Neuem zusammenfügen. Ein dynamisches Auf und Ab von wohl dosierten Emo-Math-Rationen bis hin zu schlichten Post-Rock-Melodien.

Kinki Palace Sinsheim

Hip Hop Fever ist die größte No.1 Black Music Party in der Region. Im »Planet Dance« gibt es das Beste aus Hip Hop und Black Beats zu hören. Im »Mirage« wrden an diesem Abend »Lieblingslieder« und gespielt - Mitsingen erlaubt! Am Sa. 21. September stehen neben frisch zubereiteten Cocktails leckere Pizzaecken im gewohnten Ambiente bereit. Das heißt: Neun Floors, viel Musik und Party bis in die Morgenstunden!

MORITZ Oktoberfest Ellhofen

Jeweils Fr. und Sa. am 11. und 12. sowie am 18. und 19. Oktober startet in Ellhofen bei Heilbronn das 4. MORITZ-Oktoberfest mit Live-Bands im Festzelt und dem Party-Stadl. Auf dem Programm stehen unter anderem die Bavarian Gang, die Firma Holunder sowie die Wasenrocker. Im Partystadl sorgen die DJs Steve XL, Stefan Wittmann, Double D. und Richie de Bell für tolle Beats.

Käsmann Autohaus Mosbach

Schon seit über 10 Jahren veranstaltet das Autohaus Käsmann diese erstklassige Party in Mosbach – so auch dieses Jahr am 28. September wieder. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Die Gastronomie und Bars werden dieses Jahr vom Restaurant Taverna Mythos aus Mosbach, dem Landgasthof Heidersbacher Mühle aus Heidersbach sowie dem Mosbacher Brauhaus gestellt. Auch musikalisch sind wir live dabei: Für ein hochwertiges Bühnenprogramm sorgen der große Hauptact »Die Dicken Kinder« aus Landau und die Vorgruppe »Diggin‘ Treasure« sowie DJ Tomminger. Das sind in diesem Jahr die Zutaten für die »große Käsmann Party Nacht 2019«. Der große Außenbereich lockt mit Bierwagen und Bewirtung. Die typische VW-Ausstellungshalle in der Mosbacher Straße 67 wird währenddessen im loungigen Lichtermeer erstrahlen und die Cocktail-Bars sowie die große Live-Bühne mit unseren Gästen in Szene gesetzt.