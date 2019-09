Partyguide für Stuttgart und die Region im September

WHITE NOISE

Das September-Programm des White Noise in Stuttgart lädt wieder zum fröhlichen Feiern ein. Den Auftakt macht beispielsweise am Freitag, den 6. September, DJ Labazar mit »FunkBigDiscoLibrary BossaSoundtracks«. Am Samstag, den 7. September, steht DJ THMESS (Exotic Disco Funk) an den Turntables und am 13. September die DJs Sara M. & JK (World Funk Disco). Am Mittwoch, den 18. September, steht dann endlich der Nachholtermin für das ausgefallene Konzert mit Phela im Frühjahr auf dem Programm. Als besonderes Schmankerl bringt die Sängerin vier Streicher mit auf Tour, um die Stücke ihres aktuellen Albums Wegweiser auf besondere Weise strahlen zu lassen.

ELECTRONIC BARCAMP

Noch bis Ende September lädt das Pop-Büro zusammen mit dem SAE Institute Stuttgart junge Bands und EinzelkünstlerInnen zum aller ersten Electronic Barcamp ein! Bewerben können sich alle, die elektronische Klangerzeuger, Laptops und Sequenzer-Programme zum Teil ihrer Musik machen und mit renommierten Produzenten an ihren Songs feilen wollen. Dieses Format ist nicht nur für das Pop-Büro eine Premiere. Zum ersten Mal haben junge Nachwuchstalente aus Baden-Württemberg, die mit elektronischen Klängen spielen, die Möglichkeit von Produzenten-Profis wie Ralv Milberg (u.a. Die Nerven), Solee (Parquet Recordings) und Dennis Schnichels (u.a. Lax Diamond) zu lernen und – zugeschnitten auf die Genres Hip Hop, Electronic und Indietronics – in gezielten Workshops zu profitieren. Obendrauf gibt es Preisgelder und attraktive Sachpreise von u.a. Native Instruments und Sennheiser zu gewinnen.

Club KÖ51

Was wäre: wenn sich nach der längst vergangenen Apokalypse alle Überlebenden an einem besonderen Ort treffen würden, um gemeinsam das Leben zu feiern? Was wäre: wenn man an diesem Ort in der Zukunft und Teil dieser einzigartigen Party sein könnte? Es ist möglich. »Sanctuary« ist das Utopia der Partykultur. Sexy, ausschweifend, vielfältig, respektvoll, orgiastisch, aufregend und nicht von dieser Welt, wie wir sie im Jahre 2019 kennen. Aufreizende Tänzerinnen und Tänzer verwirren die Sinne, jedermann und jederfrau hier ist eine Sensation für sich. Toughe Endzeitkriegerinnen begegnen muskelbepackten Neo-Vikings, avantgardistischen Bodyperformern, mystischen Stelzenläufern und Wesen, deren Geschlechtszuordnung fließend ist. Man darf sich auf eine Shibari-Session freuen, Luftakrobaten bestaunen und meterhohe Mensch-Tierwesen an der Bar sehen. Diversity ist das zentrale Element bei »Sanctuary«. Gefeiert wird das Spektakel am Mittwoch, den 2. Oktober, (Vorfeiertag) im Club KÖ51, Königsstraße 51 (auch bekannt unter Toy oder City Department) in Stuttgart.

Electrique Baroque

Am 7. September ist es wieder soweit: das einzige Festival für elektronische Tanzmusik in Ludwigsburg kehrt ins Residenzschloss zurück. In der sensationellen Location treffen zwei Polaritäten aufeinander, die zu einem einzigartigen Spektakel verschmelzen: Ein barockes Ambiente und ein Line-up mit internationalen Top-DJs und Live-Acts wie Marco Carola, Dubfire und Booka Shade.

MALLORCA MEETS WASEN

In diesem Jahr wird der Ballerman mal wieder kurzerhand von Mallorca nach Stuttgart auf den Wasen verlegt. Am 3. Oktober heizen beispielsweise Almklausi, Ikke Hüftgold und Lorenz Büffel bei der »Mallorcaparty« im Festzelt zum Wassenwirt dem Partyvolk ordentlich ein. Am 6. Oktober feiern Mia Julia, Tobee und Andy Luxx im Klauss&Klauss Dinkelacker Festzelt ein fettes Ding namens »Wasen-Mallorca-Party«. Beste Stimmung ist garantiert ... also nichts wie ran an den Sangria-Eimer.

Club Kowalski

Die Festivalsaison ist over, finito, vorbei. Zeit wieder für die Clubs – und natürlich fürs Kowalski. Marek Hemmann hat so ziemlich jedes Festival in diesem Sommer gespielt, die guten zumindest. Völlig verdient, denn Marek Hemmann ist nicht nur einer der außergewöhnlichsten Liveacts, sondern auch einer der großartigsten Produzenten unserer Zeit. Eingängige Hymnen wie »Gemini« oder »Left«, die bereits jetzt schon Klassiker sind prägen seinen Stil. Wer sich an Deeper! im Oktober 2018 erinnert, dem dürfte aufgefallen sein, dass damals das exakt selbe Line-Up am Start war. Wieso? Weil’s derbe gerockt hat: Marius Lehnert am Anfang, Marek in der Mitte und Bonjasky am Schluss. Bonjasky, einer der erfolgreichsten DJs aus der Balkanregion (bei den 2018-Awards mit seinem Duo After Affair zum besten DJ gewählt!), hat dabei bis morgens um sieben ein furioses Finale hingelegt, das nach Wiederholung schreit. Am 20. September kommt er in den Club Kowalski.

LKA Longhorn

Wenn Flashdance auf Dirty Dancing, Stulpen auf Lederkrawatten und der Walkman auf den Zauberwürfel treffen, dann erinnern wir uns sofort an die wilden 80er Jahre! Mit DJ und Entertainer Oliver Klein wird am 6. September in die damalige Musikwelt eingetaucht. Das geht natürlich nicht ohne die Songs von Depeche Mode, Nena, Alphaville, Frankie Goes To Hollywood, und vielen weitern Helden der 80er.