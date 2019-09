Partyguide für Tübingen und Reutlingen im September

Pflaumen Explosion

Gemeinsam mit DJ Brause lässt es sich einfach gut feiern. Der professionelle Pflaumenbaumschüttler hat das perfekte Händchen dafür, mit den besten Hits der 90er, 2000er, den aktuellen Charts und natürlich den größten Party–Hits jede Feier an den Siedepunkt zu bringen. Wer sich von seinen Qualitäten einmal persönlich überzeugen möchte, der wird dringend gebeten am Freitag, den 6. September, im Reutlinger Pflaumenbaum vorbei zu schauen. Denn ab 22 Uhr wird die aufbrausende Partystimmung einmal mehr alle auf die Pflaume bringen.

Brezeln Bassen

Zwei Chaoten, zwei DJ-Sets und eine ordentliche Schubkarre voll Bass zum ersten Mal in Tübingen, das ist Bass & Bullshit mit Slona und DJ LXQ. Nach dem sie den Sommer unter offenem Festivalhimmel zur Genüge genossen haben, starten die beiden am Samstag, den 7. September, in der ButterBrezel ihre Clubsaison. Auf den Tables läuft natürlich alles, was fresh ist und Bass hat - egal ob HipHop, Trap, Future Bass oder Jersey Club. Hier werden die Brezeln noch mit einer genau abgeschmeckten Mischung aus geiler Musik gebacken.

Indischer PartyRausch

Ganescha, das ist doch diese naschhafte, gnädige, gütige, freundliche, humorvolle, joviale, kluge, menschliche und verspielt-schelmische Gottheit aus Indien - oder nicht? Kein Wunder also, dass er sich scheinbar dazu entschieden hat, ein DJ zu werden. Und wo sollte man das eher tun als in einem französischen Kino, vielleicht sogar einem, das gar keine Filme mehr abspielt? Also war es ja eigentlich immer schon klar, dass ein DJ Ganesha Resident im Reutlinger franz.K werden muss. Dort legt er am Freitag, den 13. September, ab 22 Uhr dann auch entsprechend Zappelmucke für Jung und Alt auf. Mit im Gepäck hat der vielarmige Turn-Table-Gott dabei das Beste aus Rock, Pop, Indie und Alternative – von Nirvana bis Feine Sahne Fischfilet.

Punk in der Zelle

Ganz schön böse sehen die vier Ulmer von Cross X ja schon aus. Ihr ehrlicher, direkter und emotionaler Hardcore-Punk hat sie aber nicht in den Knast, sondern zur Kulturschock Zelle nach Reutlingen gebracht. Mit druckvollen Riffs, packenden Rhythmen, mitreißenden Vocals und Groupshouts versprechen sie am Samstag, den 14. September aus Reutlingen Riotlingen zu machen. Bei ihrem wunderbar punkigen Aufstand können sie ab 20 Uhr auf breite Unterstützung zählen. Für wildes Punk Geballer sorgen die Dört KickZ, Deutschpunksupport liefern Die VersagerZ aus Balingen und aus Tübingen steuert Cat Lady ordentlichen Passion Punk bei. Und wer nach all dem Abgepunke immer noch nicht ausgelaugt ist, auf den wartet eine fette Aftershowparty mit dem DJ-Trio »Besoffen & verzweifelt Kette rauchen«, bei dem der Name natürlich Programm ist.

Kultur zum Abfeiern

Es ist wieder soweit, nach einem kurzen Jahr Pause steht am Samstag, den 21. September, ab 18 Uhr endlich wieder die Reutlinger Kulturnacht ins Haus. Und da hat die Achalmstadt sich wirklich nicht lumpen lassen und gleich das ganz große Programm aufgefahren. Ein paar Superlativen gefällig? 50 Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt und mehr als 120 Einzelveranstaltungen vom Comedy-Programm über Lichtshows und natürlich Konzerte, Konzerte, Konzerte sind mit dabei. Für alle, die sich an so viel Auswahl gar nicht satt sehen, hören und natürlich auch schmecken können, ist um Mitternacht noch lange nicht Schluss. Denn bei der großen Kulturnacht-Aftershowparty Unter den Linden legen am Sonntag, den 22. September, ab 1 Uhr die DJs aus der Region auf der großen Represent-Bühne auf und sorgen für eine bestimmt kulturell sehr hochwertige Party.

Emma.Zone im Schlachthaus

Voller Energie und braun gebrannt wird die Emma.Zone Herbstsaison am 13. September mit einem grandiosen Künstler eröffnet. Zu gewohnt positiven Vibes in Verbindung mit den feinsten zusammengemischten groovigen Klängen lädt Philipp Kempnich ein. Der Berliner Künstler versteht es gekonnt ,mit warmen, melodiösen Basslines sein Markenzeichen, die silberbeschichteten Tanzschuhe, zum Glänzen zu bringen. Und in guter alter Schlachthaus Manier lautet die Antwort auf die Frage »Darf es noch ein bisschen mehr sein«, natürlich gleich doppelt ja. Denn neben Kempnich stehen mit der allseits bekannten DJane Sirikit und StrickStrack gleich zwei Supports der allerersten Güte mit auf dem Programm. StrickStrack erzeugt in seinen Tracks einen Trance-Sound, der sich mit minimalistischen Änderungen in der Klangfarbe langsam zu einem fulminanten Höhepunkt aufbäumt.

TOP10

Der Gentleman – ein Mann von Anstand und starkem Charakter. Er verdient doch eine stilvolle Nacht, oder nicht? Also kurz den Smoking ausgepackt und ab ins Top10, denn dort wird am 20. September bei Premium R&B von DJ RajG und Co. für das passende Ambiente gesorgt. Dazu gibt es noch ein Whiskey-Tasting und eine eigene Zigarren-Lounge an denen der Gentleman so richtig herausgelassen werden darf.