Partymeile in Heilbronn dank 29. Live-Nacht

Es kommt nicht alle Tage vor, dass die Heilbronner Innenstadt quasi zur Partymeile wird. Am vergangenen Samstag konnten die Besucher jedoch in der gesamten City Partystimmung genießen. Die 29. Heilbronner Live-Nacht verwandelte das Stadtzentrum mit 11 Live-Acts in 11 Locations zur Feierzone.

Getreu dem Motto „Eine Stadt, eine Nacht, überall Live-Musik“ kamen die Besucher bis in die Morgenstunden voll auf ihre Kosten. Mit dem einmal gekauften Eintrittsbändchen hatte man Zutritt zu allen teilnehmenden Locations und konnte somit die gesamte Bandbreite der gebotenen Musik genießen oder einfach in einem Lokal verweilen, wenn man sein Plätzchen und seine Musik gefunden hatte.

Die Bands trugen einen erheblichen Teil zur Super-Party bei. Egal ob Rock, Pop, Rockabilly, Soul oder Funk – für jeden wurde etwas geboten und das mit Leidenschaft. Unübersehbar war dies an der Begeisterung des Publikums. Es wurde mitgesungen, mitgetanzt und, als wollte man dass das Feiern nie endet, immer wieder nach Zugaben verlangt. In den rappelvollen Locations konnten die Künstler gar nicht anders, als diesem Wunsch nachzukommen und lieferten bis zum Schluss erstklassige Performances ab.

Die Live-Nächte von Veranstalter City-Event haben inzwischen Tradition in der Region. Erst eine Woche zuvor konnte dieselbe Begeisterung bei der 26. Live-Nacht in Ludwigsburg entfacht werden. Für all diejenigen, die nicht genug von der Live-Nacht bekommen konnten gibt es in doppelter Hinsicht frohe Botschaft. Zu einen findet die Live-Nacht in Heilbronn zweimal im Jahr statt. Im Herbst wird die Kätchenstadt also erneut zur Party-Area. Zum anderen stehen weitere Live-Nächte in der Region bereits in den Startlöchern. Die 9. Live-Nacht in Waiblingen gibt es bereits am Samstag, den 30. März und am 6. April ist die 3. Live-Nacht Schwäbisch-Hall am Start.