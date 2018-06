Plochingen genießen

× Erweitern Bruckenwasen Plochingen

In Plochingen finden sich immer wieder grüne Oasen, die gerade jetzt im Sommer zum Picknicken einladen. Ob der weitläufige Landschaftspark Bruckenwasen am Neckar, der idyllische Garten des Kulturpark Dettingers in der Innenstadt oder auch die einzigartige Kulturlandschaft der Streuobstwiesen, in denen immer wieder Bänke zum Pausieren und Genießen einladen.

Das Thema Genuss steht in der Region Stuttgart dieses Jahr im Mittelpunkt, sowohl bei der Stuttgart Marketing GmbH als auch bei der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg. Mit speziellen Broschüren, einer eigens konzipierten Website und begleitenden Marketingaktivitäten wird Gästen Appetit auf die Genuss-Region Stuttgart gemacht. Ein Höhepunkt wird die Aktion »Das große Picknicken« am 16. Juni in der Stuttgarter City sein.

Dass der Sommer in Plochingen auch sehr genussvoll ist, möchte das Team der PlochingenInfo mit einer Aktion in den Sozialen Netzwerken zeigen. Einwohner und Besucher Plochingens sind eingeladen, die Stadt zu erkunden und zu genießen. Wer seinen Genussplatz zum Picknicken gefunden hat, kann dies auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag #plochingengenießen und #tastystuttgart posten.

Unter allen öffentlichen Posts, die bis einschließlich 17. Juni 2018 mit einem Picknickmotiv aus Plochingen und dem Hashtag #plochingengenießen gepostet werden, wird ein Picknickkorb mit Köstlichkeiten der Plochinger Streuobstwiesen verlost.

Vielleicht bietet ja der vom 15. bis 17. Juni stattfindende »Tag der Musik«, bei dem einige Programmpunkte auch im Kulturpark Dettinger und auf dem Bruckenwasen stattfinden, einen besonderen Rahmen für ein musikalisches Picknick. »Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, welches die Lieblingsgenussplätze der Plochinger sind«, so Susanne Martin vom Kulturamt.

PlochingenInfo

Marktstraße 36

73207 Plochingen

07153 / 7005-250

tourismus@plochingen.de

www.plochingen.de

www.facebook.com/PlochingenTourismus

www.instagram.com/PlochingenTourismus