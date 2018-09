Plochinger Herbst am Sonntag, 07. Oktober 2018

× Erweitern Plochinger Herbst

Am Sonntag, 07. Oktober wird Plochingen golden und bunt. Der traditionelle Plochinger Herbst mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 – 18 Uhr vertreibt das triste Grau des Herbstes. Ab 13 Uhr werden die Türen der Plochinger Einzelhändler für Kunden sowie Besucher aus Nah und Fern geöffnet.

Ein unterhaltsames Programm wird geboten - von der Fabrikstraße über die Esslinger Straße und Urbanstraße bis hin zur Innenstadt: ganz Plochingen stimmt sich auf den Herbst ein!

Auf dem Flohmarkt sowie auf dem Kunsthandwerker- & Herbstmarkt in der Innenstadt finden Jung und Alt allerlei Schönes, Herbstliches, Interessantes und Dekoratives. Auf dem Herbstmarkt präsentieren u.a. Kunsthandwerker, Hobbybastler, Schulen, Vereine und Kindergärten wunderschöne Dekorationen und Herbstliches.

Bei der traditionellen „Hocketse“ auf dem Marktplatz kann man sich kulinarisch verwöhnen lassen. Hier ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei: von Gegrilltem und Schwäbischem über Flammkuchen bis zu Waffeln und Crêpes finden die Besucher eine vielfältige Auswahl auf dem Herbstmarkt. Der Musikverein Stadtkapelle unterhält auf dem Marktplatz von 13:30 bis 14:30 Uhr mit einem Platzkonzert. Vor der Ottilienkapelle gibt es Schauschmieden zu bestaunen.

Im Erdgeschoss des Alten Rathauses am Marktplatz werden kunsthandwerkliche Produkte verkauft. Im Geschoss darüber befindet sich der Fairtrade-Markt. Im Treff am Markt findet das Kinderschminken des CVJM statt. Weiter unten in der Marktstraße und am Fischbrunnen finden die Besucher Infostände und weitere tolle Attraktionen. Auch im Kulturpark Dettinger gibt es für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm.

Da sich die Stadt Plochingen seit 2016 Fairtrade-Town nennen darf, findet dieses Jahr im Rahmen des Plochinger Herbstes zum zweiten Mal ein Fairtrade- und Bio-Markt statt, bei dem Sie faire und ökologische Produkte sowie kulinarische Köstlichkeiten entdecken können. Im Sitzungssaal im Obergeschoss des Alten Rathauses können Sie sich sowohl über den fairen und kontrollierten Handel informieren, direkt erste Produkte kaufen und verköstigen als auch im sich anschließenden Fairtrade-Café gemütlich verweilen. Das Stadtmarketingmitglied Natur Only lädt zum Beispiel zur Verkostung verschiedener Käse- und Weinsorten ein.

Auf dem Flohmarkt, welcher sich durch die Bergstraße/Urbanstraße bis hin zur Zehntgasse zieht, findet man mit Garantie viele Kuriositäten und die liebsten, schönsten und kitschigsten Stücke. Anmeldungen zum Flohmarkt direkt an die nmv-Marktagentur über deren Homepage: www.nmv-marktagentur.de (Formular in der Veranstaltungsbeschreibung Plochingen) oder telefonisch unter: 07025-840004.

Das „Kreissparkassenzügle“ verbindet auch in diesem Jahr wieder das ebenso geöffnete Stadtmarketingmitglied HolzLand Metzger in der Fabrikstraße mit der Innenstadt. So kann man ganz bequem dort parken, sich beim HolzLand Metzger auf die bevorstehende Herbstzeit einstimmen und dann mit dem „Zügle“ in die Stadtmitte fahren. Die zahlreichen Angebote der Einzelhändler und Vereine versprechen einen schönen und abwechslungsreichen Sonntag für die ganze Familie.

In der Esslinger Straße beteiligt sich das Stadtmarketingmitglied Diana’s Backstübchen ebenfalls am Plochinger Herbst mit einem verkaufsoffenen Tag und freut sich über Besucher und Kunden. Im anliegenden Kulturpark Dettinger finden verschiedene unterhaltsame Aktionen für Jung und Alt statt.

Im Industriegebiet Filsallee öffnen die Mitgliedsbetriebe Dehner (verkaufsoffen von 13 – 18 Uhr) und Pfeiffer&May (Schausonntag von 11 – 17 Uhr) ihre Tore für alle willkommen geheißenen Besucher. Das Stadtmarketingmitglied Decathlon feiert zum Plochinger Herbst ebenso sportiv mit! Ein kurzer Abstecher vom Veranstaltungsgelände lohnt sich also allemal.

Kinderattraktionen

Kinderschminken des CVJM im Treff am Markt

Karussell in der Marktstraße

Schauschmieden vor der Ottilienkapelle

Kinder-Mal-Aktion im Kulturpark Dettinger

Aktionen im Kulturpark Dettinger (Esslinger Str.52-62)

Harmonikafreunde: „Hocketse“ mit Kaffee und Kuchen sowie Zwiebelkuchen und neuem Wein - auch musikalisch wird mit Akkordeonmusik für eine gute Unterhaltung gesorgt

Initiative Mahlwerk: Ausstellung von Werken im Atelier „Pferdestall“ und eine schöne Kinder-Mal-Aktion

Anschließend an den Plochinger Herbst findet in der Steingießerei im Kulturpark Dettinger ab 19 Uhr die Vernissage zur Ausstellung LOOPS von Swaantje Güntzel statt. Die ausgestellten Arbeiten sind in Kooperation mit dem Plochinger Stadtmarketingmitglied Schrott- und Metallhandel M. Kaatsch GmbH entstanden.

Parkplätze:

Parkhaus Stadtmitte (P2), Tiefgarage Marktplatz (P1), Parkplatz Häfnergasse und weitere Parkmöglichkeiten zum Beispiel im Parkhaus am Bahnhof oder in der Fabrikstraße. Von dort aus kann man mit dem Shuttle-Zügle vom HolzLand Metzger in die Innenstadt fahren.

