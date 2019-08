Vom 6. bis zum 8. September ist es wieder soweit: Die Reichsstadt-Festtage entführen die Besucher vor traumhafter Kulisse in Rothenburgs goldene Zeiten. Die gesamte Altstadt verwandelt sich in ein riesiges mittelalter­liches Lager.

Zum Start in den September werden Besucher in Rothenburg ob der Tauber zu Zeitreisenden: Rund um den Altstadtkern geht es 2019 vom 6. bis zum 8. September vorbei am Lager der Ritterschar 1274, den Ritualen der Kreuzritter und den Zelten des Rothenburger Aufgebots von 1474. In den Altstadtgassen treffen Gäste auf das bürgerliche Leben im Mittelalter mit Holzschnitzern, Bierbrauern oder Schmieden. Doch Vorsicht: Irgendwo in den Gassen lauern die Truppen des 30jährigen Krieges – Schwedenreiter oder die Junge Schar Rothenburgs mit ihren wilden Liedern. Auch Mummenschanz und die Marketenderinnen bringen Liedgut aus jenen Tagen in die Gassen.

Die Highlights sind nicht mehr wegzudenken!

Neben den Historiengruppen und ihren Aufführungen, die man in den Lagern hautnah erleben kann, zählen der Fackelzug der Historiengruppen am Freitagabend und das große Feuerwerk am Samstagabend zu den Höhepunkten der Reichsstadt-Festtage.

Beim Fackelumzug ziehen circa 900 Mitwirkende der Historiengruppen in ihren originalgetreuen Kostümen von der Doppelbrücke im Taubertal aus gen Marktplatz. Dort erwartet sie alle ein gigantisches Fassadenfeuerwerk am Rathaus, das man als Besucher idealerweise vom Marktplatz aus erlebt.

Die Stadt unter Beschuss - eine Zeitreise beginnt

Am Samstag steht die Stadt zunächst unter Beschuss – Truppen aus dem Taubertal greifen mit Kanonen die Stadtmauer an. Und schon bald brennt die Stadt – ein Feuerwerk illustriert die einschneidende Episode aus dem 30jährigen Krieg als Rothenburg von den Truppen Tillys erobert wurde. An den Reichsstadt-Tagen rückt – anders als zu den Pfingstfestspielen – die gesamte mittelalterliche Geschichte Rothenburgs in den Fokus. Schlaglichter – kurze Theaterstücke am Marktplatz – spielen Episoden aus der Stadtgeschichte wie die Verleihung der Urkunde mit dem Reichsstadt-Privileg (1274) nach.

Auch am Sonntag werden viele tolle Programmpunkte geboten. So findet etwa der »Jahrhundertrundgang – Nördliche Altstadt« statt, ein unterhaltsamer Streifzug durch die Jahrhunderte der Reichsstadtzeit, bei dem man mehr über die Hintergründe dieser bewegten Geschichte mit ihren Höhen und Tiefen erfahren kann. Ebenfalls nicht verpassen sollte man den Ausschank am Kapellenplatz mit musikalischer Unterhaltung und unterhaltsamer Tierschau oder den Ausklang der Reichsstadt-Festtage um 17 Uhr auf dem Marktplatz.

Reichsstadt Festtage, Fr. 6. bis So. 8. September, Rothenburg ob der Tauber

Weitere Infos: www.rothenburg-tourismus.de