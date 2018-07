Rockabilly Days in Freiberg

Die »Rockabilly Days« kommen nach Freiberg am Neckar. Zum zweiten Mal treffen sich Fans der eleganten alten Zeit in der Eventlocation Gaumentanz. Eine musikalische Zeitreise in die Fifties mit acht Bands, zwei DJs und einer großen Oldtimershow.

Der Weg zurück in die goldenen 50er-Jahre ist nicht weit. Vom 3. bis zum 5. August führt er nach Freiberg am Neckar zu den zweiten Rockabilly Days. 2017 fand das große Nostalgie-Event mit feinster Musik aus wilden alten Zeiten, glänzenden Oldtimern und phantastischen Frisuren zum ersten mal statt. Nach dem sensationellen Erfolg dieser Premiere geht die Party nun bei freiem Eintritt, mit großer Auto-Show und kostenlosen Campingmöglichkeiten auf der nahen Wiese nahtlos weiter. Wer auf Zeitreise in die Fifties geht, der will tanzen. Acht Bands und zwei DJs sorgen bei den Rockabilly Days 2018 dafür, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Headliner des Festivals werden The Jets aus Großbritannien sein, die den Rockabilly-Stil seit 40 Jahren pflegen. Mit Gitarre, Schlagzeug und Kontrabass bringt das Trio jedes Rockabilly-Babe in Bewegung.

Die Rockabilly Days sind ein Festival, bei dem die große Rockabilly-Szene die Musik, die Mode und die Autos ihres Lieblingsjahrzehntes feiert. Die Zeit des Rockabilly war eine Zeit der eleganten und vielseitigen Mode, der weichen Pastelltöne, der harmonischen Farben. Die Polka Dots, die Petticoats, die phänomenalen Hair-Styles der 50er – sie alle kommen nun nach Freiberg. Wer noch keine Tolle hat, der kann sie sich an den Friseurständen des Festivals toupieren lassen. Den echten Rockabilly-Look vervollständigen die Accessoires, die mehr als 20 Händler auf dem Shopping-Strip bei der Eventlocation anbieten: von der Pomade, über das großgetupfte Halsband, die Hosenträger, die Gürtelschnalle bis hin zum Petticoat ist bei ihnen alles zu haben, was die alte Zeit noch echter macht. Die Autos im bunt leuchtenden Lack mit ihren steilen, dynamischen Heckflossen, die großen US-amerikanischen Straßenschiffe und die geliebten alten deutschen Fabrikate – bei den Rockabilly Days sind sie alle dabei. Der Cadillac steht hier neben dem Käfer und neben der Vespa. Eine Jury, die die schönsten Fahrzeuge prämiert und präsentiert, darf bei einem Treffen wie diesem nicht fehlen. Samstag, 4. August, ist übrigens der Tag der Autos, die vor 1965 erbaut wurden. Am Sonntag, dem 5. August, geht es dann um die Frage, wer den besten Wagen fährt, der zuerst vor 1976 zugelassen wurde. Die Teilnahme an beiden Wettbewerben ist kostenfrei, aber begrenzt auf jeweils 40 Oldtimer. Die Speisekarte der Rockabilly Days ist ebenfalls durch die Zeit gereist. Popcorn, Candy und Riesenhotdogs zaubern die Epoche der Autokinos, die Ära von »American Graffiti« kulinarisch herbei. Ergänzt wird die authentische Rockabilly-Karte durch Leckeres von heute, durch feines Pulled Pork und den fleischfreien Veggie Burger. Am Morgen nach den langen aufregenden Nächten zwischen Carshow und Dancefloor können die Rockabillies und ihre Petticoat-Girls sich mit einem guten Frühstück im Gaumentanz stärken.