Die Rockabilly Days kommen erneut nach Freiberg! Zum dritten Mal treffen sich Fans der eleganten alten Zeit rund um Petticoat, Haartollen und Heckflossen drei Tage lang, von Freitag, 2. August, bis Sonntag, 4. August in der Eventlocation Gaumentanz.

Willkommen im schwäbischen 50er-Jahre-Eldorado!

2017 luden die Veranstalter erstmals zum großen Nostalgie-Event mit feinster Musik aus wilden alten Zeiten, glänzenden Oldtimern und phantastischen Frisuren ein. Die Rockabilly Days 2017 und vor allem 2018 waren ein sensationeller Erfolg mit knapp 10.000 Besuchern – nun geht die Party weiter: bei freiem Eintritt, mit großer Autoshow und kostenlosen Campingmöglichkeiten auf der nahen Wiese neben dem Festivalgelände. Wer auf Zeitreise in die Fifties geht, der will tanzen. Acht Bands und drei DJs sorgen bei den Rockabilly Days 2019 dafür, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Headliner des Festivals werden The Spunyboys aus Frankreich sein. Brea Burns and the Boleros aus Arizona, United States und Dollar Bill aus Großbritannien, die den Rockabilly-Stil seit Jahren pflegen, werden dem Publikum so richtig einheizen. Die bayerischen Hellabama Honky Tonks spielten von der Hot Rod Garage bis zu den Ballrooms dieser Welt einen Mix aus rauem Rockabilly, schnellem Country und einem Schuss Swing. The Tin Cans spielen eine Mischung aus Country, Neo-Rockabilly, Boogie und einen Schuss vom ganzen Rest, den man auf akustischen Instrumenten erzeugen kann - nicht umsonst werden sie auch als einer der besten Acts im Genre gehandelt. The Bombs (aus Neu-Ulm) mit ihrem Hip Shakin Rythm, The Bang Gang mit Ihrem Black Forest Rock`n Roll, Nils Strassburg - Deutschlands bester Elvis Interpret und die Roll Agents sorgen für swingende Hüften und twistende Beine.

Rockabilly bis zum Abwinken

Die Rockabilly Days sind ein Festival, bei dem die große Rockabilly-Szene die Musik, die Mode und die Autos ihres Lieblingsjahrzehntes feiert. Viele Fans reisen Hunderte Kilometer weit um in ihre Welt einzutauchen. Sogar aus Japan werden Fans einfliegen. Die Zeit des Rockabilly war eine Zeit der eleganten und vielseitigen Mode, der weichen Pastelltöne, der harmonischen Farben. Die Polka Dots, die Petticoats, die phänomenalen Hair-Styles der 50er – sie alle kommen nun nach Freiberg. Wer noch keine Tolle hat, der kann sie sich an den Friseurständen des Festivals toupieren lassen. Ein Hingucker wird das immer, cool und lässig, mit Sonnenbrille oder ohne. Den echten Rockabilly-Look vervollständigen die Accessoires, die mehr als 20 Händler auf dem Shopping-Strip bei der Eventlocation anbieten: von der Pomade über das großgetupfte Halsband, die Hosenträger, die Gürtelschnalle bis hin zum Petticoat ist bei ihnen alles zu haben, was die alte Zeit noch echter macht. Die Autos im bunt leuchtenden Lack mit ihren steilen, dynamischen Heckflossen, die großen US-amerikanischen Straßenschiffe und die geliebten alten deutschen Fabrikate – bei den Rockabilly Days sind sie alle dabei. Der Cadillac steht hier neben dem Käfer und neben der Vespa. Eine Jury, die die schönsten Fahrzeuge prämiert und präsentiert, darf bei einem Treffen wie diesem nicht fehlen. Samstag, der 3. August, ist der Tag der Autos, die vor 1965 erbaut wurden, am Sonntag, dem 4. August, geht es um die Frage, wer den besten Wagen fährt, der zuerst vor 1976 zugelassen wurde.

Rockabilly Days, 2. bis 4. August, Event-Location Gaumentanz, Freiberg am Neckar, www.rockabillydays.de