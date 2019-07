Rothenburger Weindorf

Weinliebhaber von heute sollten sich jetzt schon den 14. bis 18. August vormerken, wenn sich der Grüne Markt inmitten der historischen Altstadt von Rothenburg wieder in das Weindorf verwandelt. Dann erfüllen der Geschmack eines feinen Silvaners, der Duft nach pikantem Fingerfood und regionalen Spezialitäten und das leichte Stimmengewirr angeregter Gespräche die Luft.

Wein ist Kulturgut

Wein zählt zu den ältesten Kulturgütern der Menschheit. Sowohl sein Anbau als auch der Weingenuss sind über Jahrtausende bis hin zum heutigen Tag immer weiter entwickelt worden. In Franken wird nachweislich seit dem 8. Jahrhundert n. Chr. Wein angebaut, Rothenburgs Weintradition reicht zurück bis in das 13. Jahrhundert. Der Frankenwein hat in Rothenburg ob der Tauber schon immer eine bedeutende Rolle gespielt: Erzählt doch schon die Legende des Meistertrunks, dass im Jahre 1631 die Stadt vor Plünderung und Brandschatzung verschont wurde, als Altbürgermeister Nusch es schaffte, 3 ¼ Liter Wein zu trinken und somit die Stadt aus der Belagerung errettete.

Zum 11. Mal präsentieren heimische Gastronomen und deren Partnerwinzer während des Rothenburger Weindorfs eine große Auswahl fränkischer Qualitätsweine – ein willkommener Rahmen für geselliges Beisammensein in sommerlich-entspannter Atmosphäre. Das Weindorf ermöglicht es, auf kulinarische Entdeckungsreise zu gehen, wenn beliebte wie auch eher seltene Rebsorten vor den ehrwürdigen Türmen von St. Jakob kredenzt werden. Über 70 Weinsorten warten darauf, von den Besuchern verkostet zu werden.

Vielfalt kann verkostet werden

Weine aus Ulsenheim, Erlenbach, Markelsheim, Volkach oder Sommerhausen genießt der Gast mit Pfannkuchengerichten vom Hotel Rappen, Kartoffelspezialitäten des Gasthofs Rödertor, Pulled Pork oder Roastbeef aus der Küche des Hotels Eisenhut, Käsespätzle vom Roten Hahn oder Antipasti des Restaurants Italia. Der Rothenburger Winzer Albert Thürauf bietet die Weine aus seinem Holzfasskeller zu Deftigem aus Wald und Feld – einen Schoppen vom Rothenburger Weinberg An der Eich gibt es nur hier. Vor dem mediterranen Ambiente der nachts hell erleuchteten Jakobskirche lädt das Weindorf bei Unterhaltungsmusik zum lockeren Plausch ein.

Weingenuss das ganze Jahr erwartet die Besucher bei einer Dreier-Weinprobe mit ausgewählten »fränkischen Versucherlen« in »Genießen ob der Tauber« Restaurants, eine kulinarische Initiative führender Rothenburger Gastronomen. Die Ende 2015 gegründete Initiative »Genießen ob der Tauber«, hat es sich zum Ziel genommen, sich insbesondere der Weinkulinarik unter Verwendung lokaler und regionaler Weine sowie dazu passenden Spezialitäten, ebenso mit regionaler und lokaler Herkunft, zu widmen.

Rothenburger Weindorf Mi. 14. bis So. 18. August, Rothenburg ob der Tauber www.rothenburg.de