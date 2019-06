× Erweitern Friendly Elf Friendly Elf

Im Juli erwartet alle Biker ein ganz besonderes Ereignis in Ellhofen: Die »Route 39 Biker-Days«. Am 13. Juli geht es um 14 Uhr mit Opening, Shows und Programm los.

Ab 19 Uhr steigt dann die große Biker-Party mit der Band »Friendly Elf« und DJ Jones. Am 14. Juli geht es nicht minder großartig weiter, das Programm startet schon um 10.30 Uhr mit einem Biker-Gottesdienst, ab 14 Uhr wird dann Live-Musik mit »Perfect Heat« geboten. Zum Programm an beiden Tagen gehören unter anderem eine Motorcycle-Show, Gogo Girls und eine Tatoo Show. Für das leibliche Wohl ist mit einem umfangreichen BBQ vom American Smoker gesorgt. Außerdem wird eine große Auswahl der gängigsten Longdrinks und Cocktails angeboten. Karten zur Biker-Party kosten 7 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse – bei allen anderen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Route 39 Biker-Days, Sa. 13. und So. 14. Juli

MORITZ Event-Area, Ellhofen: www.route39.de