Noch vielfältiger, aktiver und mit mehr Möglichkeiten zum Mitmachen – die Sandkunst Ausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg hat in dieser Saison ihr Konzept erneuert und lädt noch bis zum 29. August interessierte Märchenfreunde zum Staunen ein.

Sandkunst live miterleben

Schon in der Vorbereitung und in den ersten Wochen der Ausstellung sind elf riesige Sandfiguren zum Thema Märchen entstanden. Darunter der gestiefelte Kater, Frau Holle, Aladdin und viele mehr. Damit die Besucher auch während der Ausstellung immer wieder Künstler live erleben können, entstehen in diesem Jahr drei Figuren erst im Laufe der Ausstellungszeit. Schneewittchen und Rotkäppchen sowie der Froschkönig, der beispielsweise von Dienstag, den 6. August bis Samstag, den 10. August von Sandkünstler Fergus Mulvany live vor den Augen der Besucher gestaltet wird.»Dabei gibt es ein besonderes Highlight«, verrät Alisa Käfer vom Veranstaltungsteam der Ausstellung. »Nachdem der Künstler mit seiner Figur fertig ist, wird er sich einen ganzen Tag Zeit für einen Workshop mit den Besuchern nehmen.« So haben die Besucher der Sandkunstausstellung am Sonntag, den 11. August, die Chance im Blühenden Barock die besten Tipps und Tricks rund um den Sand zu erlernen.

After-Work-Entspannung

Und auch die Gastronomie der Sandkunst bietet viele Leckereien. »Wer möchte, kann sogar bis in den Abend bei uns den Sommer genießen«, erklärt Alisa Käfer. »Wenn das Wetter gut ist, hat unsere Gastronomie mit vielen erfrischenden Getränken und leckeren Snacks wie Burger oder Waffeln, mindestens bis 20 Uhr geöffnet.« Dort gibt es für die Besucher des Blühenden Barocks auch die Möglichkeit, frische regionale Früchte zu bekommen – wer möchte, kann sich sogar eine Portion Sahne dazu gönnen.»Durch unsere Öffnungszeiten lohnt sich ein Besuch sogar noch nach der Arbeit«, ist sich Alisa Käfer sicher. »Da ist das Summer-in-the-City-Feeling garantiert.« »Und an den Wochenenden können die Besucher auch immer selbst aktiv werden«r. »Bis zum 25. August haben Kinder bei uns samstags von 12 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, mit buntem Sand ihre eigenen Sandflaschen zu füllen und Sandbilder zu erstellen.« Weitere Events wie das Tröpfelburg-Bauen am Sonntag, den 4. August runden die sommerliche Ausstellung ab und bieten Urlaubsgefühl total im Blühenden Barock Ludwigsburg.

Sandkunst Ausstellung, bis Donnerstag, 29. August, Nordgarten des Blühenden Barock, Ludwigsburg, www.blueba.de