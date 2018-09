× Erweitern Foto: kunstmachtgluecklich.jimdo.com Tanja Kreißl Kunsttage Nürtingen

Vom 26. Oktober bis zum 4. November präsentiert sich Nürtingen besonders kunstvoll. Zehn Tage lang verwandelt sich die komplette Innenstadt in ein farbenprächtiges »Schaufenster zur Kunst« – und das bereits zum 30. Mal. Ob beim »Markt der Künste«, dem traditionellen »Kunsthandwerkermarkt« oder dem obligatorischen verkaufsoffenen Sonntag, hier gibt es in über 60 »Pop-Up-Museen« allerorts viel zu bestaunen.

Highlight der Kunsttage ist traditionell der verkaufsoffene Sonntag am 28. Oktober, der in Nürtingen allerdings mit einem besonderen BonBon versehen ist. Hier gleicht der sonntägliche Bummel durch die Neckarstadt einem Museumsbesuch, denn die Kunst zieht in die Schaufenster der Geschäfte und in die Geschäfte selbst ein – die ganze Stadt verwandelt sich in eine Galerie. Über 60 Geschäfte stellen ihre Schaufenster anlässlich des Spektakels der Kunst zur Verfügung.

Mit den Nürtinger Kunsttagen setzen die Nürtinger Geschäftsleute seit vielen Jahren eine Idee um, die sich weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat. Denn so dicht aneinander gereiht und spielend einfach zugänglich gemacht findet sich wohl an keinem zweiten Ort oder in einer anderen Stadt eine solch immense Bandbreite an unterschiedlichsten Kunstformen, wie an diesem Tag in der Nürtinger Innenstadt.

Die Eröffnung der Nürtinger Kunsttage findet in diesem Jahr am Freitag, den 26. Oktober, um 19.30 Uhr, in der Volksbank Nürtingen mit der Vernissage zu der Ausstellung »Faltungen - Objekte von Eberhard Freudenreich« statt.

In der Kreuzkirche findet anschließend am Samstag, 27. Oktober, und Sonntag, 28. Oktober, (jeweils 11 bis 18 Uhr) wieder der beliebte zweitägige »Markt der Künste« statt. Dabei gibt es in der Kreuzkirche vieles zu bestaunen und viele edle Unikate zu erwerben.

Einige der Künstler arbeiten vor Ort und geben Einblicke in ihre Fertigkeiten, dabei ergeben sich oft interessante Gespräche. Den Besuchern wird damit eine vielschichtige Palette des gehobenen Kunsthandwerks präsentiert.

Zu den beteiligten und ausstellenden Künstlern der Nürtinger Kunsttage gehören unter anderem Tanja Kreißl (Moderne Malerei) und Hartmut Schick (Abstrakte Malerei). »Wenn man nicht sowieso schon glücklich ist, dann ist es die Kunst, die glücklich macht. So geht es mir, wenn ich male.«, lässt sich Tanja Kreißl zu den Nürtinger Kunsttagen zitieren. In ihren Arbeiten verwendet sie gerne Sand, Kreide, Strukturpaste und Lack, denn »mit diesen Materialien lassen sich schöne Effekte erzielen«.

Für Hartmut Schick bedeutet die Malerei Entspannung und Erholung - dabei orientiert sich der Filderstädter bei seiner ab-strakten Malerei stets an einem Zitat von Marc Chagall: »Malerei besteht aus klingenden, mit Leidenschaft erfüllten Formen!«.